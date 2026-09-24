Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca: comercio, Taiwán e inteligencia artificial, en el centro de la cumbre

Los presidentes de Estados Unidos y China mantendrán una reunión en Washington para abordar la guerra comercial, las tensiones por Taiwán, el conflicto en Irán y la competencia tecnológica entre las dos potencias.

Hoy 10:54

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a su par de China, Xi Jinping, en una cumbre que concentra la atención internacional por el impacto que puede tener en la relación entre las dos principales potencias económicas y militares del mundo.

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Uno de los ejes centrales del encuentro será la guerra comercial entre Washington y Beijing. Ambos gobiernos mantienen una tregua que permitió reducir parte de la escalada arancelaria de los últimos meses y ahora buscan avanzar en un nuevo entendimiento.

Entre los temas que estarán sobre la mesa aparecen las compras de productos estadounidenses, las exportaciones agrícolas y el acceso a minerales y tierras raras, considerados estratégicos para distintas industrias vinculadas con la tecnología.

La cuestión de Taiwán será otro de los puntos sensibles. China considera a la isla parte de su territorio y cuestiona el respaldo militar que Estados Unidos mantiene hacia Taipéi. Washington, por su parte, sostiene una política de apoyo a Taiwán y continúa proporcionando armamento para reforzar su capacidad de defensa.

También habrá espacio para analizar la situación de Irán. Trump pretende que Beijing utilice sus vínculos con Teherán para contribuir a una salida al conflicto y aumentar la presión sobre el gobierno iraní. China mantiene importantes relaciones comerciales y energéticas con Irán y se ha opuesto a las acciones militares estadounidenses contra ese país.

La inteligencia artificial será otro de los asuntos relevantes. Estados Unidos mantiene restricciones a la exportación hacia China de determinados chips y tecnologías avanzadas, mientras que el gobierno de Xi Jinping busca acelerar el desarrollo de su propia industria tecnológica.

En ese marco, ambos mandatarios también podrían abordar la necesidad de establecer mecanismos de comunicación que permitan evitar que un incidente relacionado con las nuevas tecnologías derive en una crisis de mayores dimensiones.

Más allá de los desacuerdos, Trump y Xi buscarán discutir el futuro de la relación bilateral y mantener abiertos los canales de negociación para evitar una nueva escalada. La cumbre también podría servir para definir próximos encuentros y avanzar en una agenda que excede las diferencias comerciales.

El encuentro tendrá además un importante componente protocolar. Xi Jinping será recibido con una ceremonia oficial en la Casa Blanca y participará de una cena de Estado ofrecida por Trump, a la que asistirán empresarios y referentes de algunas de las principales compañías tecnológicas estadounidenses.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por la competencia económica, tecnológica y geopolítica entre Washington y Beijing, aunque ambos países también mantienen intereses comunes que hacen necesario sostener el diálogo y buscar mecanismos para administrar sus diferencias.