Oxenford explicó por qué no hubo una bilateral entre Trump y Milei: “¿Por qué habría otra reunión?”

El embajador argentino en Estados Unidos destacó la cantidad de encuentros que mantuvieron ambos presidentes y remarcó que Milei tuvo una reunión oficial en la Casa Blanca.

Hoy 10:55

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, explicó por qué no hubo una reunión bilateral formal entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, durante la visita del mandatario argentino a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¿Por qué habría otra reunión? Milei se reunió con Trump más que ningún otro jefe de Estado de América, probablemente del mundo”, sostuvo Oxenford en declaraciones a Radio Mitre.

El diplomático afirmó que ambos presidentes se reunieron seis veces y destacó que Milei realizó una visita oficial a la Casa Blanca, algo que, según señaló, ocurrió con muy pocos mandatarios.

Oxenford también remarcó que durante la estadía en Nueva York ambos presidentes compartieron encuentros grupales, entre ellos la cumbre del Escudo de las Américas, donde Trump volvió a referirse públicamente a la Argentina y a Milei. En esa reunión no hubo una bilateral formal entre ambos mandatarios.

Según el embajador, durante la cumbre el discurso de Milei fue “el más largo” y Trump lo saludó específicamente y le hizo gestos. “Es obvia la situación de empatía, el nivel de empatía”, afirmó al describir el vínculo entre ambos presidentes.

Aunque no se concretó una reunión formal con Trump, Milei mantuvo en Nueva York un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, del que también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

La reunión estuvo enfocada en fortalecer el vínculo bilateral y abordar cuestiones vinculadas con energía, minerales críticos y agricultura. Luego del encuentro, Rubio afirmó que la cooperación entre ambos países contribuye a la seguridad del hemisferio.

Oxenford también realizó una fuerte defensa del discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de la ONU. El embajador destacó que el Presidente habló sobre las Islas Malvinas, cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas y planteó críticas vinculadas con la capacidad del organismo para modificar determinadas situaciones internacionales.

En ese sentido, calificó la exposición de Milei como un discurso de “inusual densidad conceptual”, con un fuerte foco en la Argentina y con conceptos que, según su interpretación, fueron “innovadores” y “disruptivos”.

Otro de los temas abordados por Oxenford fue el futuro económico de la Argentina a partir del desarrollo de Vaca Muerta, las exportaciones de gas y otros recursos estratégicos.

Tras la firma de un financiamiento de hasta US$7.000 millones para proyectos vinculados con infraestructura y energía, el embajador sostuvo que el país podría enfrentar en los próximos años un escenario en el que “sobren los dólares”.

“Vamos a tener el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”, afirmó.

Oxenford estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones por unos US$200.000 millones solamente a partir de nuevas líneas vinculadas con la energía, sin contabilizar los minerales.

El embajador también destacó el cambio en la relación con el Exim Bank estadounidense. Según explicó, hasta febrero de este año Argentina no era considerada elegible para determinados proyectos de financiamiento y, posteriormente, logró avanzar hacia un acuerdo de gran magnitud.

“En febrero el país se volvió elegible”, afirmó Oxenford, quien atribuyó el avance a la gestión del gobierno de Milei y destacó que el acuerdo alcanzado con Exim constituye, según sus declaraciones, el mayor de este tipo en el hemisferio hasta el momento.

Las declaraciones del embajador se producen luego de una visita de Milei a Nueva York marcada por su exposición ante la ONU, la reunión con Rubio y su participación en la cumbre del Escudo de las Américas, donde compartió escenario con Trump.