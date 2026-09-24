Vio a la policía e intentó huir pero lo atraparon: tenía un pedido de captura por violencia de género

El procedimiento ocurrió en República de Siria y Santiago del Estero. El hombre era buscado en una causa por lesiones leves calificadas por el vínculo.

Hoy 09:16

Personal de la UTM Unidad Táctica Motorizada División Prevención Departamental 6 Termas, realizaba recorridos preventivos cuando observó a un hombre caminando por la zona de República de Siria y Santiago del Estero. Al advertir la presencia policial, evidenció nerviosismo e intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros.

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Fue identificado como Roberto Cristian Giménez, de 40 años. Al consultar sus antecedentes mediante Sala Central y el sistema SIFCOP, los efectivos confirmaron que registraba pedido de detención vigente.

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La medida estaba vinculada a una causa mediante denuncia por lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de Celeste Milagros Serrano, con intervención del Juzgado a cargo del Dr. Silvio Salice y la Fiscalía del Dr. Rafael Zanni.

Giménez fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 6, donde quedó a disposición de la Justicia.