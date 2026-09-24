Municipios fortalecen en territorio su capacidad de respuesta en adicciones

La Municipalidad de la Capital incorporó a la propuesta formativa a trabajadores de áreas estratégicas como salud, educación, desarrollo social, tránsito y personal.

Hoy 09:52

Las adicciones atraviesan nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo y nuestras familias. Ya no alcanza con reconocer el problema: necesitamos saber qué hacer cuando lo tenemos enfrente.

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Frente a esta realidad, municipios de Santiago del Estero están dando un paso concreto: fortalecer la capacidad de respuesta de sus territorios a través de la formación de sus equipos en la Diplomatura Internacional en Adicciones, impulsada por la Fundación Nocka Munayki (Yo Te Quiero) junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

Porque la política pública no solo se refleja en obras e infraestructura. También se construye generando capacidades para dar respuesta a los problemas reales que atraviesan las personas en cada comunidad. Formar equipos, brindar herramientas y preparar a quienes están todos los días en contacto con la ciudadanía también es invertir en el desarrollo y el bienestar de un territorio.

En este marco, la Municipalidad de la Capital, a partir de la decisión de la intendente Ing. Norma Fuentes, incorporó a la propuesta formativa a trabajadores de áreas estratégicas como Salud, Educación, desarrollo social, Tránsito y Personal.

La decisión parte de una realidad concreta: las problemáticas vinculadas a los consumos también atraviesan el ámbito laboral y a las familias de los trabajadores municipales. Por eso, resulta fundamental contar con equipos preparados para detectar, orientar, acompañar y articular respuestas, desde una mirada humana, integral y profesional, sustentada en la evidencia y en los avances científicos.

A esta iniciativa también se suma Colonia El Simbolar, a partir de la decisión de la comisionada Sra. Valle Pérez reafirmando que las adicciones no son una problemática exclusiva de los grandes centros urbanos. También están presentes en el interior provincial y en comunidades más pequeñas, donde jóvenes, adultos y familias necesitan encontrar respuestas cercanas y contextualizadas en su propia realidad.

De eso se trata una política pública que llega al territorio: de que el lugar donde una persona vive no determine sus posibilidades de encontrar orientación, acompañamiento y respuestas.

Porque frente a problemáticas complejas, las buenas intenciones no alcanzan: se necesitan personas formadas, instituciones preparadas y comunidades con capacidad de respuesta.

Diplomatura Internacional en Adicciones

Modalidad: 100 % online,

Puntaje: 1,25 Junta la junta de clasificación Santiago del Estero

Cursado: un sábado al mes

Organiza: Fundación Nocka Munayki (Yo Te Quiero)

Informes e inscripciones: 385 435 6139

Instagram y Facebook: escuela.nockamunayki



