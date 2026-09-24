El Ballet Folklórico Jorge Newbery llevó la danza santiagueña a un encuentro internacional en Puerto Madryn

El BAFOJONE participó del II Congreso Internacional de Aulas Compartidas y de la II Muestra de Danzas de Pareja “Pedagogías en Escena”, donde presentó distintas expresiones del folclore y la identidad santiagueña.

Hoy 10:40

Con los auspicios y patrocinios del Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y la Municipalidad de la Capital, el Ballet Folklórico “Jorge Newbery” (BAFOJONE) representó a Santiago del Estero en el II Congreso Internacional de Aulas Compartidas y la II Muestra de Danzas de Pareja “Pedagogías en Escena”, realizadas del 1 al 8 de septiembre en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.

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Las actividades fueron organizadas por la IOV Argentina (Organización Internacional del Folklore y Artes Populares) y reunieron a docentes, investigadores, maestros y bailarines vinculados con las expresiones tradicionales y las artes populares.

En esta oportunidad, la IOV Argentina convocó al profesor Juan Carlos Roldán como expositor. El representante santiagueño compartió el espacio con maestros e investigadores de Chile, Ecuador, Cuba, Bolivia, Perú y Argentina, en una jornada desarrollada en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Roldán disertó sobre los “Desafíos de la enseñanza de la Danza de raíz tradicional, frente a las categorías estéticas de la actual sociedad globalizada”, abordando distintas cuestiones vinculadas con la transmisión y enseñanza de las danzas tradicionales.

Además, brindó el seminario de zamba “Miradas, magia y sentimientos”, una propuesta basada en la recopilación de Don Andrés Chazarreta, referente fundamental del folclore santiagueño y argentino.

Por otra parte, en la II Muestra de Danzas de Pareja “Pedagogías en Escena”, la delegación del BAFOJONE estuvo integrada por los bailarines Juan Ignacio Giménez Toloza, Fátima Sánchez y Sabrina Leguizamón.

Los artistas participaron de presentaciones en escuelas de nivel primario y secundario, además de formar parte de las galas realizadas en el Teatro del Muelle y el Cine Teatro Auditórium de Puerto Madryn.

En cada presentación, los bailarines llevaron al escenario un amplio repertorio de expresiones vinculadas con la santiagueñidad, entre ellas Zamba Alegre, Remedio Atamisqueño, Chacarera Doble, Huayra Muyoj, Salta Conejo, Gatos, Chacareras y Chamamé.

La participación del BAFOJONE permitió así difundir la riqueza de las danzas tradicionales de Santiago del Estero en un encuentro de carácter internacional, poniendo en escena expresiones que forman parte de la identidad cultural de la provincia.