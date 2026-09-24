La Joaqui lanzó “Wanda Nara” y sus seguidores creen que le dedicó varias indirectas a Luck Ra

La cantante estrenó una nueva canción con frases provocadoras y referencias a relaciones pasadas. En redes sociales, sus seguidores rápidamente vincularon parte de la letra con Luck Ra, de quien se separó meses atrás.

Hoy 10:51

La Joaqui volvió a estar en el centro de la escena musical con el lanzamiento de “Wanda Nara”, una canción cargada de provocación, sensualidad y frases filosas que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El estreno se produjo este miércoles y, apenas comenzó a circular la letra, varios usuarios de redes sociales interpretaron algunas de sus frases como posibles indirectas hacia Luck Ra, con quien la artista mantuvo una relación y se separó meses atrás.

Entre las líneas que más llamaron la atención aparece: “Me enteré que con las otras guachas no se te para”, una frase que fue inmediatamente relacionada por sus seguidores con una posible referencia a su expareja.

La canción también incluye otras expresiones de fuerte contenido sexual y provocador, además de referencias a la vida nocturna, las relaciones y la personalidad de la propia cantante.

“Te subiste a un re bondi y yo soy el bus”, expresa La Joaqui en otro fragmento, mientras que más adelante dispara: “Yo soy gauchita, vos sos re gil, se me escapa uno pero entraron mil”.

La artista también juega con su propia imagen y trayectoria en la letra, con frases como “Te encontré cachorro y te hice perro” y “La que puso de moda ser villera”.

El estreno tampoco pasó desapercibido para Wanda Nara, quien reaccionó a la canción y dejó un comentario que llamó la atención de la cantante. La conductora de MasterChef Celebrity aseguró que ya se había convertido en “fan” de la nueva creación.

El vínculo entre ambas comenzó durante la participación de La Joaqui en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, donde compartieron distintos momentos y construyeron una relación de amistad.

En paralelo, el videoclip de “Wanda Nara” también generó repercusión por la estética elegida por la cantante, que aparece incluso con una estampita con su propio rostro como parte de la propuesta visual.

Con una letra provocadora y varias frases que despertaron interpretaciones en redes, La Joaqui volvió a apostar por una canción sin filtros, dejando que sus seguidores saquen sus propias conclusiones sobre a quiénes están dirigidas sus referencias.