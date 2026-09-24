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Hoy se venden las entradas para la despedida de Messi en Argentina: cuánto cuestan y cómo adquirirlas

La AFA confirmó la fecha de venta de los tickets para el partido ante Benín, que marcará la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el país.

Hoy 08:06

La cuenta regresiva comenzó para una jornada que promete ser histórica. Lionel Messi disputará su último partido con la Selección Argentina el próximo martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, en el cierre de la fecha FIFA.

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Antes de ese encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará otros dos amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba y el 3 de octubre frente a Burkina Faso en la Ciudad de Buenos Aires, partidos en los que no estará presente el capitán argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que las entradas para los partidos ante Burkina Faso y Benín saldrán a la venta este jueves 24 de septiembre desde las 18 horas.

La compra se realizará a través del sitio Deportick, donde los usuarios deberán estar registrados previamente. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro entradas generales.

Los precios para acompañar a Messi en su despedida con la camiseta albiceleste serán:

  • Popular: $90.000
  • Menor a popular (3 a 10 años): $29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Los menores a partir de 3 años deberán abonar platea completa.

En tanto, las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso previamente a través de Deportick durante la venta general. La organización informó que no tendrán acceso quienes no hayan realizado el trámite y retirado la entrada con anticipación.

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