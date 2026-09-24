Javier Milei aseguró que “los dólares nos salen por las orejas” y habló del futuro económico de Argentina

Tras su participación en la Asamblea General de la ONU, el Presidente destacó el interés de los inversores y afirmó que el país se convirtió en “la nueva tierra prometida” por sus recursos en energía, minerales, alimentos y talento humano.

Hoy 07:00

El presidente Javier Milei realizó un balance de su participación en la Asamblea General de la ONU y aseguró que la Argentina atraviesa una etapa con nuevas oportunidades de inversión, durante una entrevista junto al ministro de Economía, Luis Caputo, con la periodista Nieves Zuberbühler, de TN, en Nueva York.

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El mandatario destacó el mensaje que llevó al organismo internacional y afirmó que su exposición estuvo centrada en el rol que deben tener las Naciones Unidas, además de plantear el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante.

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“Estamos muy satisfechos con el mensaje que llevamos a la ONU”, expresó Milei, quien también cuestionó algunas agendas impulsadas por el organismo y mencionó sus críticas a la Agenda 2030 y al accionar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia.

Milei, la inteligencia artificial y la referencia a Adam Smith

Durante la entrevista, el Presidente también explicó el mensaje detrás de la corbata que utilizó durante su exposición, vinculada al economista Adam Smith.

“Tengo mucho cariño por esta corbata porque me la regaló Gerardo Bongiovanni en una de las premiaciones que me hizo. Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman”, explicó.

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Milei señaló que la elección de ese elemento fue una “declaración” y vinculó la referencia a Smith con el debate actual sobre la inteligencia artificial.

“Smith tiene errores en sus textos, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución”, sostuvo.

Malvinas, Estados Unidos e Israel

Consultado sobre la reunión con funcionarios estadounidenses y el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Milei aseguró que la relación con Estados Unidos incluye aspectos vinculados a la geopolítica, los recursos naturales y la posición estratégica de Argentina.

“Las Malvinas son argentinas. No vamos a ceder en ese reclamo”, afirmó el mandatario.

Según expresó, la recuperación de las islas debe darse “por la vía diplomática” y comparó el caso con otros procesos históricos de transferencia territorial.

También se refirió al encuentro previsto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien definió como un “aliado y amigo”.

Milei sostuvo que Netanyahu tiene “una visión geopolítica” y destacó su rol dentro del escenario internacional.

Caputo habló de inversiones en energía, minerales y alimentos

Durante la entrevista, Luis Caputo aseguró que existe interés internacional en invertir en la Argentina, especialmente en sectores vinculados a la economía real.

“El mundo necesita todo aquello en lo que Argentina tiene ventaja comparativa: energía, minerales críticos, alimentos y talento humano”, afirmó el ministro.

Además, señaló que la situación internacional genera una oportunidad para el país y anticipó que “el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal”.

Por su parte, Milei destacó la importancia del sector energético y aseguró que Argentina cuenta con una posición favorable en materia de comercio exterior.

“El problema que tenemos es que, si compramos tantos dólares, se nos escape la tasa de inflación; y si los esterilizamos, que se nos escape la tasa de interés”, sostuvo.

Las prioridades económicas del Gobierno

Consultado sobre los objetivos hacia fin de año, Milei afirmó que las prioridades siguen siendo el crecimiento económico, la baja de la inflación y la reducción de la pobreza.

“Las prioridades son siempre las mismas: que la economía siga creciendo, que la inflación siga bajando y que así la pobreza siga cayendo”, indicó.

El Presidente repasó los datos económicos de su gestión y aseguró que el país mantiene un proceso de crecimiento.

“Estamos cumpliendo todas las promesas”, afirmó.

Además, sostuvo que la situación actual debe analizarse con una mirada de proceso: “La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia”.

Durante el cierre de la entrevista, Milei destacó los resultados que atribuye a su administración en materia de inflación, pobreza y seguridad, y aseguró que el objetivo es continuar con el crecimiento económico del país.