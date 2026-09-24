El clima en Termas de Río Hondo: un jueves cubierto pero con calor en ascenso

Hoy, los termenses experimentarán un clima cubierto con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días anticipa cielos soleados y temperaturas en aumento.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo hoy se presenta cubierto, con una temperatura actual de 16 °C y una sensación térmica de 14 °C. Los termenses pueden esperar un día moderadamente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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La humedad en la región se sitúa en un 50%, lo que podría generar una leve sensación de incomodidad para algunos. Sin embargo, el viento suave de 5.4 km/h desde el este-noreste aporta cierta frescura al ambiente.

Para el día de hoy, se espera que las temperaturas fluctúen entre una mínima de 15.6 °C y una máxima de 29.8 °C. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará fresca, las temperaturas irán en ascenso durante la tarde.

De cara al viernes, el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 18.6 °C de mínima y los 30 °C de máxima. Esto será un alivio para aquellos que disfrutan del sol y del calor característico de la región.

Finalmente, el sábado también se presentará soleado, con mínimas de 20.8 °C y máximas que alcanzarán hasta los 30.2 °C. Por lo tanto, los termenses pueden prepararse para un fin de semana agradable y cálido, ideal para disfrutar al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.