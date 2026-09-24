Puesto por puesto: las variantes que analiza Scaloni para la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste contará con 33 futbolistas para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, con nuevas caras, regresos y algunas bajas importantes.

Hoy 08:42

La Selección Argentina volverá a la acción después del subcampeonato en el Mundial 2026 con tres amistosos en la próxima fecha FIFA: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Para estos compromisos, Lionel Scaloni tendrá a disposición un plantel con variantes en cada puesto.

Luego de las bajas por lesión de Juan Foyth y Thiago Almada, el técnico contará con 33 jugadores convocados. Entre ellos hay tres futbolistas del medio local: Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Nicolás Otamendi, quien solamente estará presente ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental, en el partido despedida de Lionel Messi y del defensor.

En el arco, Scaloni mantuvo a los tres guardametas que integraron la lista mundialista: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli. El arquero del Chelsea continúa como principal referente bajo los tres palos, aunque el entrenador también apuesta por el futuro con la presencia de Santiago Beltrán, de River.

Para el lateral derecho, la ausencia de Nahuel Molina por suspensión abre la puerta a nuevas alternativas. Agustín Giay, del Palmeiras, vuelve a ser una opción, mientras que Santiago Simón aparece como una de las novedades tras adaptarse a esa posición en Toluca.

En la defensa central, Scaloni cuenta con su dupla habitual conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. Como recambios aparecen Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Valentín Gómez, quienes también pueden ocupar distintas posiciones en la última línea.

Por izquierda, el entrenador tendrá a Nicolás Tagliafico como una de las principales opciones, acompañado por Román Vega, otra de las caras nuevas de la convocatoria. Además, Gómez y Medina pueden aportar variantes en ese sector.

En el mediocampo, la Selección tendrá varias piezas conocidas pese a la ausencia de Leandro Paredes, quien debe cumplir una sanción. Estarán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nicolás Paz.

Entre las novedades aparecen el regreso de Franco Mastantuono y la convocatoria de Equi Fernández, además de la presencia de Tobías Andrada, una de las sorpresas recientes de River.

Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul solamente estarán disponibles para el encuentro ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental.

En el ataque, Scaloni sumó nuevamente a jóvenes que vienen siendo observados como Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. También mantuvo a varios nombres habituales: Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La gran figura de la convocatoria es Lionel Messi, aunque el capitán argentino únicamente jugará el último amistoso. No estará ante Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, ni frente a Burkina Faso, el 3 de octubre.

El partido contra Benín marcará una jornada especial para la Albiceleste: será la despedida de Messi ante el público argentino luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional.