Franco Colapinto inició la actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán: cómo le fue

El piloto argentino hizo su primera presentación con Alpine en la Fórmula 1 este jueves. Russell dominó la primera prueba en Bakú.

Hoy 06:42

A bordo del Alpine A526, Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Azerbaijan ocupando el 18° puesto en la práctica desarrollada en el circuito callejero de Baku, en donde logró su mejor paso en 1m47s523 registrado cuando utilizó neumáticos blandos promediando la tanda cronometrada que lideró el Mercedes de George Russell.

Con un plan de trabajo diferente a su compañero Pierre Gasly, el piloto argentino desarrolló su labor con el A526 calzando dos juegos de neumáticos medios y el ya señalado blando, con los cuales completó 18 y 5 vueltas, respectivamente, en el trazado de 6.003 metros que combina la zona moderna e histórica de la capital azerbaiyana.

El francés quedó 16° con un tiempo de 1m47s043 (trabajando en la pista con tres juegos de compuesto duro y uno blando) y aventajó por 0s480 a Colapinto, quien sobre los últimos minutos se dedicó a girar con mayor carga de combustible realizando una docena de giros en 110 segundos y con ello analizar qué mejorar para las siguientes tandas oficiales.

Cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 2: 9.00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30

Clasificación: 9.00

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8.00

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