La canción oficial para recibir al papa León XIV ya tiene letra: “Argentina con el papa León”

La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves la canción elegida para acompañar la visita del Sumo Pontífice al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La composición fue seleccionada a través de un Concurso Nacional.

Hoy 08:57

A pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia dio a conocer este jueves la canción oficial que acompañará la visita del Sumo Pontífice, bajo el título “Argentina con el papa León”.

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La composición fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina, que anunció con entusiasmo la elección de la pieza a través de sus redes sociales. “¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, comunicó la Iglesia al difundir la obra.

Según explicaron desde la institución, la canción fue seleccionada por un jurado en el marco de un Concurso Nacional, del que participaron personas que pusieron sus capacidades artísticas al servicio de los preparativos para la llegada del Papa.

“Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, expresaron desde la Conferencia Episcopal.

La letra propone un mensaje de esperanza, unidad, paz y participación, con referencias a la Iglesia, los santos argentinos y la Virgen de Luján. Uno de sus principales ejes es la idea de caminar juntos y construir un espacio en el que “hay lugar para todos”.

La canción también busca acompañar el clima de preparación para la visita del Papa, que estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La letra completa de “Argentina con el papa León” es:

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Desde la Iglesia invitaron a seguir preparando la llegada del papa León XIV “con alegría y esperanza”, mientras avanzan los preparativos para su visita al país.