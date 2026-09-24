Nuevo parte médico de Pity Álvarez: permanece internado y evoluciona de manera estable

El cantante continúa bajo observación en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. Tiene la presión arterial controlada y aguarda su traslado a una clínica de su cobertura médica.

Hoy 09:01

Cristian “Pity” Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú, donde permanece estable y bajo observación médica, según el nuevo parte difundido este jueves.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el informe, el músico presenta presión arterial controlada y no registró complicaciones durante el período de observación. Los profesionales continúan monitoreando su evolución mientras se espera que pueda ser trasladado a una clínica correspondiente a su cobertura médica.

Álvarez había sido trasladado en ambulancia al centro de salud durante la noche del martes, cerca de las 23, luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio.

Por el momento, el cantante permanece internado en el Hospital Tornú a la espera de que se concrete su derivación a una institución de su cobertura, mientras continúa el seguimiento de su estado de salud.