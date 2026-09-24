Un juez ordenó a Trump restablecer el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

El magistrado Timothy Kelly consideró que la revocación de las acreditaciones de prensa de los tres medios probablemente vulneró sus derechos constitucionales.

Hoy 09:44

Un juez federal bloqueó temporalmente a primera hora del jueves la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el acceso de tres medios de comunicación a los terrenos de la Casa Blanca y afirmó que CNN, MS NOW y Político deben recuperar su acceso.

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Es el último episodio de una escalada cada vez más feroz de Trump contra los medios cuya cobertura no le agrada.

El mandatario anunció el viernes que prohibía el acceso a esos medios, cuando arremetió contra lo que calificó de “noticias falsas”, y más tarde argumentó que su cobertura era un riesgo para la seguridad nacional, sin dejar en claro por qué. Los medios argumentaron que el veto era una flagrante violación de la Primera Enmienda -de libertad de expresión- porque los señalaba por el contenido de su cobertura.

El juez federal Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios “probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso”, según el fallo.

“La ‘regla general’ es que ‘las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente”, escribió Kelly.

El juez precisó que las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios serán restituidas “hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal”, que permanecerá en vigor durante 14 días.

El magistrado añadió que la decisión no puede ser recurrida de forma inmediata.

Kelly señaló que el ejecutivo debe tener estándares claros sobre las conductas que provocarían la retirada de una credencial de prensa. Calificó el criterio de cobertura objetable descrito en cartas que la Casa Blanca envió a los medios como “tan vago que apenas sirve de nada”.

Kelly —nominado por Trump en 2017 y que ordenó que se restablecieran las credenciales de acceso de un reportero de CNN en un caso similar en 2018—, escuchó los argumentos de las partes el miércoles.

“Este es un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho”, dijo Theodore Boutrous Jr., abogado que representó a los medios en el tribunal este miércoles, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Agradecemos enormemente la rápida actuación del tribunal”.

“El fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa”, reaccionó MS NOW.

Por su parte, CNN señaló que a una reportera y una fotoperiodista de la cadena “se les denegó el acceso al recinto de la Casa Blanca” alrededor de las 6 de la mañana, después del fallo del juez Kelly, y que no les dieron una explicación para esa negativa. Un productor, en tanto, sí pudo ingresar.