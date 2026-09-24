Un mural para El Polaco: el homenaje de un artista santiagueño a Eduardo Riemersma

El muralista Santiago Ezequiel Gómez Miraglio terminó una obra en homenaje al reconocido proteccionista animal y fundador de El Montecito de los Canichones. La obra se encuentra en Malú Bar, en Quinzio y Antenor Álvarez.

Hoy 09:59

A casi un mes de la muerte de Eduardo “El Polaco” Groh Riemersma, un artista santiagueño decidió rendirle homenaje a través de su obra. El muralista Santiago Ezequiel Gómez Miraglio terminó un mural dedicado al reconocido proteccionista animal, en reconocimiento a su trabajo y a la huella que dejó en la defensa y rescate de animales.

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La obra fue realizada en las instalaciones de Malú Bar, ubicado en la esquina de Quinzio y Antenor Álvarez, en la ciudad Capital de Santiago del Estero.

Gómez Miraglio explicó que el mural fue realizado desde el respeto y como una forma de reconocer la tarea que llevó adelante El Polaco durante años.

“Esto es con respeto, hacia él, lo que ha hecho, su familia y amigos”, expresó el artista al referirse al sentido de la obra.

El homenaje busca mantener presente la figura de Riemersma, quien durante años dedicó gran parte de su vida al rescate y cuidado de animales y fue fundador del refugio El Montecito de los Canichones, uno de los espacios de protección animal más reconocidos de Santiago del Estero.

El Polaco murió el 27 de agosto de 2026, a los 49 años, luego de sufrir un accidente mientras se movilizaba en su motocicleta por la ciudad. Su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos, proteccionistas y personas que conocieron su trabajo.

Ahora, su imagen quedó plasmada en un mural de la Capital santiagueña como un nuevo homenaje a su trayectoria y a la tarea que desarrolló en defensa de los animales.