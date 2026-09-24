En el debut de Gallardo, Ecuador fue goleado por Corea del Sur

En el estreno del Muñeco como DT, los sudamericanos caen tras los goles de Oh Hyeon-gyu, Son y Lee Dong-gyeong.

Hoy 10:05

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador comenzó con una derrota. La Tri perdió 3-0 ante Corea del Sur en un amistoso disputado en la ciudad de Suwon, en un partido que marcó los primeros minutos del entrenador argentino al frente del seleccionado.

Antes del encuentro, el propio Gallardo había advertido que era “muy pronto” para ver reflejada una idea de juego debido al poco tiempo de preparación. Sin embargo, el debut terminó con un resultado contundente para el conjunto asiático.

Con ausencias importantes como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, el técnico argentino apostó por un esquema 4-2-3-1. Durante la primera mitad, Ecuador mostró una imagen competitiva y logró incomodar a Corea del Sur mediante uno de los conceptos habituales del entrenador: la presión sobre la salida rival.

La selección ecuatoriana recuperó varias pelotas en campo contrario y obligó a los surcoreanos a apresurar sus decisiones. Sin embargo, también tuvo dificultades para generar peligro cuando logró hacerse con la posesión, con problemas para encontrar pases que rompieran líneas.

El primer tiempo terminó sin goles y con pocas situaciones claras. Ecuador no remató al arco, pero tampoco sufrió demasiado ante un rival que no encontraba espacios para atacar.

En el complemento, el desarrollo cambió rápidamente. Corea del Sur encontró el primer gol luego de una jugada en la que la defensa ecuatoriana quedó mal ubicada. Oh Hyeon-gyu recibió cerca del área y su remate, tras un desvío en Jackson Porozo, terminó en el fondo de la red.

El golpe se sintió y apenas cuatro minutos más tarde llegó el segundo. La figura del partido, Heung-Min Son, marcó un golazo de tiro libre para ampliar la diferencia.

Con la obligación de buscar el descuento, Ecuador adelantó sus líneas y tuvo algunas aproximaciones, especialmente mediante John Yeboah y Juan Riquelme Angulo, pero no logró transformar esas chances en goles.

El tercer tanto llegó a los 85 minutos, luego de una buena combinación ofensiva de Corea del Sur que terminó con la definición de Lee Dong-gyeong para cerrar el 3-0 definitivo.

El principal aspecto que deberá trabajar Gallardo en sus próximos entrenamientos será la toma de decisiones con la pelota. Ecuador mostró velocidad y recursos técnicos, pero falló en momentos claves al elegir entre acelerar jugadas, asociarse o aprovechar espacios.

El entrenador argentino tendrá ahora el desafío de continuar construyendo su idea de juego y ajustar esos detalles para que la búsqueda de un equipo protagonista pueda verse reflejada dentro del campo.