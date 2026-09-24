Detuvieron al hombre que entró a robar a una capilla y quedó grabado por las cámaras

Roberto Jesús María Ceballos, de 37 años y domiciliado en el barrio Juan Felipe Ibarra, fue localizado cerca de las 4 de la madrugada y quedó en condición de aprehendido. Está acusado de ingresar a robar al oratorio La Montonera.

Hoy 09:42

Un hombre fue aprehendido y quedó vinculado a una investigación por el robo cometido en el oratorio La Montonera, ubicado en la intersección de las calles Catamarca y 24 de Septiembre, en la ciudad Capital.

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El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando un delincuente ingresó al lugar y cometió el robo. Su accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad, que captaron el momento en que ingresaba al oratorio.

A partir de las tareas investigativas desplegadas tras la denuncia y del análisis de las imágenes, los investigadores lograron identificar al presunto autor.

Se trata de Roberto Jesús María Ceballos, de 37 años, quien tendría domicilio en el barrio Juan Felipe Ibarra.

Finalmente, el sospechoso fue localizado cerca de las 4 de la madrugada y trasladado por los efectivos policiales. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, quedó en condición de aprehendido, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.

Las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.