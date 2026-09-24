Rodrigo Battaglia quedó cerca de volver a jugar en Boca: cuándo podría recibir el alta médica

El mediocampista de 35 años atraviesa la última etapa de su recuperación tras una lesión en el tendón de Aquiles. Ya trabaja con sus compañeros y podría regresar a las convocatorias en octubre.

Hoy 08:45

Rodrigo Battaglia está cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta de Boca. El mediocampista atraviesa la fase final de su recuperación, comenzó a entrenar junto al plantel y espera recibir el alta médica para quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

El volante está descartado para el partido ante Racing por la Copa Argentina, pero podría reaparecer en una convocatoria el próximo 4 de octubre, cuando el Xeneize reciba a Unión por el Torneo Clausura.

Battaglia no juega desde el 7 de diciembre de 2025, cuando Boca quedó eliminado en semifinales del Clausura justamente frente a Racing. Luego de ese encuentro, una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho complicó su preparación y finalmente fue intervenido quirúrgicamente el 2 de febrero.

Desde entonces, el futbolista realizó una extensa rehabilitación con trabajos de kinesiología, fortalecimiento físico en gimnasio y ejercicios con pelota que fueron aumentando progresivamente su intensidad.

Durante la última semana, Battaglia participó de una práctica de fútbol organizada por Rodolfo Arruabarrena y completó gran parte de las tareas junto al resto del grupo. El alta médica dependerá de la autorización para realizar todos los movimientos y ejercicios exigidos por el entrenador.

Su regreso podría darse ante Unión o, en caso de no llegar, frente a Instituto la semana siguiente. La vuelta del mediocampista le sumaría una alternativa a Boca en una zona clave, en un tramo del calendario que tendrá partidos importantes, como las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y la definición de la fase regular del Torneo Clausura.