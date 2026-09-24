“La política empezó a funcionar”: Granados habló de las inversiones anunciadas y el escenario que viene para Argentina

El analista económico destacó los proyectos de infraestructura que se anunciaron en Estados Unidos y analizó el impacto de la política argentina de cara a las próximas elecciones.

Hoy 08:45

El economista Osvaldo Granados analizó en Radio Panorama los movimientos políticos y económicos que dejaron las reuniones internacionales en Estados Unidos, donde representantes del Gobierno nacional y dirigentes de la oposición participaron de distintas actividades en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Durante su intervención, Granados sostuvo que en Estados Unidos se observaron “dos posiciones jugando”: por un lado el oficialismo, con la presencia del presidente Javier Milei, y por otro un sector de la oposición, liderado por Axel Kicillof, que también mantuvieron encuentros en el país norteamericano.

Según explicó, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de anuncios vinculados a posibles inversiones para la Argentina.

“La gente está asombrada por las inversiones que se anuncian porque esto antes no pasaba”, señaló el analista.

En ese sentido, mencionó proyectos vinculados al financiamiento de infraestructura, entre ellos el corredor Los Andes-Océano Atlántico, obras relacionadas con la actividad minera, la hidrovía y otros desarrollos estratégicos.

Granados comparó el volumen de esos anuncios con “un carrito de 7.000 millones de dólares” y consideró que este escenario refleja un cambio en la dinámica política y económica.

“La política empezó a funcionar”, afirmó.

El impacto político y la mirada del mercado

Durante su análisis, Granados también se refirió a los movimientos que se produjeron entre dirigentes argentinos durante la cumbre internacional.

Explicó que mientras Javier Milei participó de las actividades oficiales y el canciller tuvo presencia en los encuentros diplomáticos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo reuniones con operadores de Wall Street.

Según relató, luego de cuestionar la gestión actual, Kicillof planteó que el dólar en Argentina estaría sobrevaluado. Para Granados, esa declaración generó una reacción inmediata en los mercados.

“La gente de Wall Street es rápida, veloz. Enviaron mensajes al centro de ellos en Nueva York anunciando que el principal opositor de Milei, si gana, va a devaluar”, explicó.

El economista sostuvo que los mercados suelen tomar posiciones con anticipación frente a los procesos electorales y señaló que la Argentina tiene una dinámica particular en ese sentido.

“El mercado toma posición a tres meses de las elecciones. La República Argentina es así, no se espera que asuman, hay que tomar posición”, afirmó.

Cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial

En otro tramo de su análisis, Granados se refirió a la velocidad de los cambios tecnológicos y al impacto que tendrá la inteligencia artificial en los próximos años.

“En 60 años los cambios grandes los veía con la máquina. Los cambios eran cada 15 años. Hoy hay cambios cada seis meses y con la IA será peor”, expresó.

El economista sostuvo que el mundo atraviesa una transformación acelerada y que la incorporación de nuevas tecnologías modificará la forma en que las personas trabajan y consumen.

“El mundo va demasiado rápido y el cambio tecnológico es feroz. No será fácil seguir adelante”, concluyó.