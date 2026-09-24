La pobreza volvería a superar el 30% y el Gobierno prepara su explicación ante el nuevo dato del INDEC

El organismo difundirá este jueves el índice correspondiente al primer semestre de 2026.

Hoy 08:40

El Gobierno de Javier Milei espera este jueves un dato que marcaría un retroceso en la evolución reciente de los indicadores sociales. El INDEC difundirá a las 16 el informe de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026 y, según estimaciones que circulan entre funcionarios, la pobreza podría registrar un aumento de entre dos y tres puntos porcentuales respecto del 28,2% alcanzado durante el segundo semestre del año pasado.

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De confirmarse esa proyección, la pobreza volvería a ubicarse por encima del 30% de la población, después de haber alcanzado su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Milei en la segunda mitad de 2025.

La explicación que prepara el Gobierno apunta principalmente al comportamiento de los precios durante los primeros meses de este año. Tras cerrar diciembre de 2025 con una inflación mensual del 2,8%, el índice de precios avanzó 2,9% en enero y febrero, mientras que en marzo llegó al 3,4%.

Posteriormente, la inflación comenzó a desacelerarse: fue del 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio. En julio se ubicó en 2,1% y en agosto volvió a descender hasta el 1,7%, según el último registro disponible.

Para la administración libertaria, esa aceleración registrada durante el primer trimestre tuvo un impacto directo sobre el poder adquisitivo, especialmente entre los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a alimentos y otros bienes y servicios esenciales.

La evolución de los indicadores había mostrado una tendencia descendente desde el pico registrado durante el primer semestre de 2024. En ese período, la pobreza alcanzó al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%. Luego, la pobreza bajó al 38,1% en el segundo semestre de ese año, al 31,6% en el primer semestre de 2025 y finalmente al 28,2% en la segunda mitad de 2025. La indigencia, en tanto, descendió hasta el 6,3%.

El eventual incremento que informará el INDEC interrumpiría esa trayectoria descendente, aunque los porcentajes seguirían por debajo de los máximos registrados durante los primeros meses de la gestión de Milei.

El dato también tendrá impacto sobre el discurso económico del Presidente. Horas antes de la publicación del informe, Milei defendió en Nueva York los resultados sociales de su programa y sostuvo ante empresarios e inversores que la reducción de la inflación permitió mejorar la situación de los sectores más vulnerables. En ese marco, afirmó que su Gobierno había logrado sacar de la pobreza a 14 millones de personas, una estimación basada en la reducción acumulada desde el máximo de 2024 y que contempla una proyección sobre la población nacional.

Otro de los argumentos que prepara el Gobierno está relacionado con las políticas de asistencia social implementadas por el Ministerio de Capital Humano. La administración buscará destacar el alcance de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y la Asignación Mil Días, destinados especialmente a familias con menores ingresos.

Según los cálculos oficiales citados en el informe, los incrementos nominales acumulados fueron del 645% para la AUH, 228% para la Prestación Alimentar y 2.137% para la Asignación Mil Días.

La situación de niños y adolescentes será otro de los puntos de atención. Durante el primer semestre de 2024, el 67,1% de los menores de 18 años vivía en hogares pobres y el 27,3% se encontraba en situación de indigencia. Para el segundo semestre de 2025, esos porcentajes habían descendido al 42,3% y 9,4%, respectivamente.

El nuevo informe permitirá determinar si esa mejora también se interrumpió durante los primeros seis meses de 2026 y cuál fue la magnitud del eventual deterioro.

En la Casa Rosada, de acuerdo con las estimaciones previas, esperan que el aumento sea transitorio y que la pobreza vuelva a mostrar una tendencia descendente durante la segunda mitad del año, apoyada en la desaceleración de la inflación y una eventual recuperación del poder adquisitivo.

El resultado tendrá además relevancia para la discusión económica y política de cara a 2027, debido a que la evolución de la pobreza constituye uno de los principales indicadores utilizados por el Gobierno para evaluar los efectos de su programa de estabilización.