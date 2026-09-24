“Te Pinto un Héroe”: el arte como abrazo de esperanza para niños que atraviesan tratamientos de salud

La iniciativa solidaria impulsada por Sández Taller de Arte reunió a alumnos, docentes y familias en una propuesta que convirtió cada pintura en un mensaje de cariño, fuerza y acompañamiento.

Hoy 08:48

Con el arte como vehículo para transmitir esperanza y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, Sández Taller de Arte, a cargo del profesor José Sández, llevó adelante la primera edición del proyecto solidario “Te Pinto un Héroe”.

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La propuesta nació con el objetivo de acercar un mensaje de fuerza, alegría y compañía a niños que se encuentran realizando tratamientos de salud. Para ello, los alumnos del taller realizaron distintas obras especialmente pensadas para convertirse en un regalo destinado a los pequeños pacientes.

Cada pintura fue elaborada con una intención particular: llevar cariño y transformar el arte en una forma de acompañar. Una vez terminadas, las obras fueron entregadas al CEPSI, donde quedaron destinadas a los niños que atraviesan sus tratamientos.

La experiencia también movilizó a los propios artistas y a sus familias. Durante la jornada, alumnos y familiares acompañaron con entusiasmo la iniciativa, que propone darle al arte un sentido que va más allá de lo artístico y utilizarlo como una herramienta para compartir con los demás.

Desde Sández Taller de Arte resaltaron además el compromiso de las profesoras Melanie y Anahí, quienes acompañaron a los alumnos durante las distintas etapas del proyecto y fueron parte fundamental de la propuesta.

También expresaron su agradecimiento a la Lic. Alejandra Guntin, integrante de la Escuela Hospitalaria del CEPSI, y a todo el personal de la institución, por recibir las obras y colaborar para que cada una pudiera llegar a un nuevo destinatario.

“Te Pinto un Héroe” tuvo en esta oportunidad su primera edición, aunque desde el taller proyectan darle continuidad y convertirlo en una propuesta anual. La intención es que, año tras año, nuevos alumnos y docentes puedan sumarse a esta iniciativa que combina arte, solidaridad y compromiso.

Detrás de cada cuadro hubo una historia y un destinatario imaginado. Cada obra fue única, pero todas compartieron un mismo propósito: acompañar a un niño, regalarle una sonrisa y transmitirle esperanza en medio de un proceso de tratamiento.

Así, a través de pinceles, colores y creatividad, el proyecto encontró una manera sencilla de tender un puente entre quienes crean y quienes reciben. Porque el arte también puede ser una forma de abrazar, acompañar y estar presente.