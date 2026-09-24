Detienen a un joven tras intento de robo en Sáenz Peña, Chaco

Un joven de 19 años fue detenido en Sáenz Peña, Chaco, tras un fallido intento de robo en el barrio Mitre, gracias a la rápida respuesta de la policía tras la activación de una alarma de seguridad.

Hoy 03:51

En un suceso que resalta la importancia de la seguridad ciudadana, un joven de 19 años fue detenido en Sáenz Peña, Chaco, tras un intento de robo en el barrio Mitre durante la madrugada del miércoles. La intervención policial fue posible gracias a la activación de una alarma de seguridad que alertó a las autoridades sobre un posible delito en curso.

El incidente ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un aviso que indicaba un robo en proceso. Efectivos de la Comisaría Sexta, en el marco del operativo de prevención denominado “Lince”, fueron rápidamente comisionados al lugar, específicamente a calle 31 entre 18 y 20.

Al llegar, los oficiales notaron la presencia de un móvil de Prevención Ciudadana que estaba realizando un seguimiento de un joven sospechoso que intentaba escapar del área. La persecución se intensificó cuando el joven ingresó a una vivienda cercana, situada entre calle 20 y 33.

Los efectivos policiales lograron alcanzar y reducir al sospechoso en el interior de la propiedad, donde se encontró que había intentado desactivar el sistema de seguridad. Según el propietario del inmueble, el joven había causado daños en el medidor de energía eléctrica para desactivar la alarma antes de intentar saltar un muro perimetral de aproximadamente tres metros.

A pesar de los esfuerzos del joven por llevar a cabo el robo, la rápida activación de la alarma y la respuesta policial evitaron que pudiera sustraer bienes del domicilio. Los propietarios y moradores de la vivienda fueron invitados a radicar las denuncias correspondientes.

El detenido fue trasladado inicialmente a Sanidad Policial y posteriormente a la dependencia policial para continuar con las actuaciones pertinentes. La policía del Chaco informó que el joven quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, lo que subraya la efectividad de las medidas de prevención del delito implementadas en la región.