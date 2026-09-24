Las Termas fue sede de un encuentro nacional de Defensa al Consumidor

Representantes de distintas provincias y autoridades nacionales participaron de la Asamblea Ordinaria N° 116 del Consejo Federal del Consumo, con eje en la protección de consumidores y los desafíos del sobreendeudamiento, las estafas virtuales y la inteligencia artificial.

Hoy 21:54

En la ciudad de Las Termas de Río Hondo se llevó a cabo este jueves por la tarde el cierre de la jornada de la Asamblea Ordinaria N° 116 del Consejo Federal del Consumo (Cofedec), con representantes de Santiago del Estero, Salta, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Cruz y Chubut.

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El cierre fue encabezado por la presidenta del consejo, Mónica Lucero; el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepiscopo, y el director de Comercio de la provincia, Jorge Javier Alexandro.

Al hacer uso de la palabra, la titular del Cofedec, agradeció la recepción en la provincia y resaltó los alcances del encuentro. “Determinamos y tratamos de sacar políticas públicas en protección de defensa al consumidor. Tratamos un gran tema, que es el sobreendeudamiento de los consumidores”, dijo.

También se abordaron temas como los débitos no autorizados y el comercio ilegal, para que el consumidor utilice productos seguros.

Aseguró también "Argentina está a la altura mundial en cuanto a la protección a consumidores”.

Finalmente, advirtió sobre los nuevos desafíos y concluyó: “Todos los consumidores del mundo somos muy vulnerables ante la IA. Tenemos que avanzar en las actas virtuales porque la virtualidad llegó para quedarse”.

Por su parte, el director de Comercio de la provincia, Jorge Javier Alexandro, resaltó el valor federal del encuentro y afirmó: “Para Santiago del Estero es un placer recibir a otras provincias. Esto habla del federalismo de este tipo de consejos. Todas las temáticas son muy importantes porque afectan directamente a los consumidores y usuarios”.

Agregó: “Hemos compartido datos de cuál es la incidencia en cuanto al endeudamiento. Tenemos datos desde la dirección sobre todo en la parte de comercio. También el tema de las estafas virtuales creo que es un tema muy importante desde Santiago seguir aportando”.

La actividad en Las Termas continuará este viernes desde las 8.30, con la VIII Reunión Plenaria del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci).