“Entró como dueño de casa”: la preocupación de una familia tras un nuevo robo en barrio Belgrano

Uno de los damnificados, contó en Noticiero 7 cómo advirtió lo ocurrido al regresar a su casa y habló de la reiteración de hechos delictivos que sufrió la familia.

Hoy 22:23

Carlos Silva, uno de los perjudicados por el robo ocurrido en una vivienda de barrio Belgrano, contó cómo descubrió el hecho al regresar a su domicilio y explicó que se encontró con una situación que ya había vivido en oportunidades anteriores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató, llegó a su casa alrededor de las 21.55 y advirtió que el portón estaba abierto. “Empujo, lo abro, pues estaba abierto y empiezo a entrar en duda, porque ya me había sucedido para el Día del Padre otro hecho parecido”, explicó.

Luego de ingresar a la propiedad y abrir la puerta principal, escuchó pedidos de ayuda desde el sector del fondo de la vivienda. “Entro, ingreso, abro la puerta principal de mi domicilio, ingreso y siento una voz. Me grita que estaba encerrada”, contó.

Al revisar el lugar, advirtió que el delincuente había recorrido distintos sectores de la casa. Silva explicó que sus dormitorios estaban cerrados con llave y que, de acuerdo con las imágenes de las cámaras, el sospechoso revisó los ambientes a los que pudo acceder.

“Se ve en el video que el tipo ingresa, revisa todo y como los dormitorios estaban con llave no ha podido ingresar”, sostuvo. En ese sentido, describió la manera en la que se movió dentro del domicilio: “Totalmente dentro de mi domicilio, como dueño y señor”.

El damnificado también manifestó su sospecha de que podría tratarse de la misma persona que ya había ingresado anteriormente. “Si para mí es el mismo hombre, el mismo ladrón que ha entrado esa fecha”, afirmó, aunque aclaró que se trata de una apreciación personal.

Además, señaló que los robos en la vivienda se vienen repitiendo y que en varios de ellos fueron sustraídos teléfonos celulares. “Hace cuatro meses me he vuelto y ya con esta ya va con cinco o seis teléfonos que me roban. El propósito de él es el celular, parece”, expresó.

Tras el episodio, intervino personal policial y de Criminalística, que realizó las tareas correspondientes en el domicilio y tomó fotografías para incorporar a la investigación.

Silva también reclamó que se avance para evitar nuevos hechos y expresó su preocupación por la reiteración de robos en la zona. “Yo digo a la gente, a la fiscal que tome carta en el asunto para ver qué puede hacer con esas personas”, manifestó.

Las declaraciones de Carlos Silva fueron realizadas en diálogo con Noticiero 7, donde relató cómo descubrió el robo, describió la secuencia registrada por las cámaras y volvió a plantear su preocupación por los reiterados hechos delictivos sufridos en el domicilio.