Caso Fürth: la Fiscalía cuestionó la decisión del juez Merino y apelará la liberación de Caro, Llado y Moyano

El fiscal coordinador Juan Alende confirmó a Noticiero 7 que el recurso será presentado este viernes y sostuvo que los riesgos procesales “están latentes”. Además, señaló que aún quedan diligencias pendientes en la investigación.

Hoy 22:13

La decisión del juez de Control y Garantías Gastón Merino de rechazar las prisiones preventivas y conceder la libertad a Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano generó una inmediata reacción del Ministerio Público Fiscal, que confirmó que apelará la resolución y buscará que sea revisada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fiscal coordinador de Circunscripción Capital, Juan Alende, habló este jueves con Noticiero 7 y adelantó que el equipo fiscal ya trabaja en la presentación que realizará este viernes, luego de analizar los fundamentos expuestos por el magistrado.

“Después de conocer lo que es la resolución del doctor Merino y habiendo analizado en profundidad los fundamentos del mismo, se encuentra elaborando para presentar el día de mañana la apelación justamente de esa resolución”, explicó.

La medida adoptada por Merino permitió que los tres imputados recuperaran la libertad mientras continúa la investigación por el presunto desfalco millonario en perjuicio de Fürth Automotores. El juez estableció fianzas reales de $70 millones para Caro y Llado y de $20 millones para Moyano, además de otras medidas que deberán cumplir.

El cuestionamiento de la Fiscalía

Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con la valoración de los elementos incorporados al expediente y los riesgos procesales que la Fiscalía había planteado para fundamentar su pedido de prisión preventiva.

Alende sostuvo que, desde el comienzo de la causa, los investigadores fueron analizando “objetivamente cada uno de los elementos” e indicios incorporados y que el avance de esas pruebas llevó al equipo fiscal a solicitar que los acusados permanecieran detenidos preventivamente.

Según explicó, la Fiscalía entiende que también estaban reunidos los presupuestos vinculados con los riesgos procesales y que esos argumentos fueron expuestos durante la audiencia.

“Consideramos que no han sido considerados o tenidos en cuenta por el juez al momento de resolver”, cuestionó el fiscal coordinador.

Los tres acusados continúan imputados en una investigación en la que la Fiscalía sostiene la existencia de una presunta asociación ilícita vinculada con las maniobras investigadas en la concesionaria. Caro está señalado como presunto jefe u organizador, mientras que Llado y Moyano están imputados como presuntos integrantes.

Alende remarcó además que la investigación penal preparatoria continúa abierta y todavía existen diligencias pendientes, otro de los aspectos que la Fiscalía tuvo en consideración al solicitar las prisiones preventivas.

“Es una causa compleja en donde obviamente hay varias medidas procesales a realizar”, señaló.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal considera necesario que la revisión de la decisión de Merino se produzca con rapidez.

Consultado sobre cuándo podría concretarse la audiencia de apelación, Alende aclaró que dependerá del trámite judicial posterior a la presentación del recurso, aunque anticipó que desde la Fiscalía buscarán acelerar los tiempos.

“Vamos a instar a que sea lo más próximo, entendiendo que verdaderamente los riesgos procesales están latentes”, afirmó.

El recurso será presentado este viernes y, una vez concedido, deberá establecerse la fecha de la audiencia en la que se revisará la resolución que permitió la libertad de Caro, Llado y Moyano.

De esta manera, la discusión judicial sobre la situación procesal de los tres principales imputados continuará en una nueva instancia, mientras avanzan las medidas pendientes dentro de la investigación por el caso Fürth.