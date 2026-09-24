Joven de 22 años fue detenido por destrozar su vivienda y amenazar a su madre: "Ya vas a ver lo que te va a pasar"

El episodio ocurrió en Suri Pozo, departamento Jiménez. El joven de 22 años habría intentado agredir a su madre, provocó daños en distintos elementos de la vivienda y la amenazó durante una violenta discusión.

Hoy 23:49

Un joven de 22 años fue aprehendido durante la noche de este jueves en Suri Pozo, departamento Jiménez, luego de protagonizar un violento episodio en la vivienda donde reside junto a su madre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención policial se inició a partir de un pedido de auxilio de Ariel Eduardo Banegas, quien manifestó que su hijastro se encontraba alterado y provocando daños dentro del inmueble.

Al arribar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con Patricia Ester Silva, de 43 años, quien relató que su hijo, Isaías Javier Banegas, había regresado aparentemente bajo los efectos del alcohol y se encontraba agresivo.

De acuerdo con el relato de la mujer, durante el incidente el joven habría intentado agredirla y posteriormente comenzó a golpear una pared, acción con la que se habría provocado lesiones en los nudillos.

Además, habría roto sillas de madera, varias macetas y otros elementos de la vivienda, mientras profería amenazas contra su madre.

Según consta en la denuncia, en medio de la discusión el joven le habría advertido: “Si no te vas mañana de la casa ya vas a ver lo que te va a pasar”.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso que la mujer formalizara la denuncia y ordenó la aprehensión del acusado, además de la realización de un acta de procedimiento y una inspección ocular en el inmueble.

Con autorización de la propietaria, los policías ingresaron a la vivienda y concretaron la medida.

Posteriormente, Banegas fue trasladado al Hospital de Tránsito de El Charco, donde fue examinado. Allí se constataron escoriaciones en la zona dorsal de la mano derecha, a la altura del nudillo, sin otras lesiones visibles.

Por disposición de la Fiscalía, el joven quedó alojado en una celda individual, mientras continúa la investigación por los hechos denunciados.