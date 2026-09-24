Brutal ataque en un convento: asesinaron a puñaladas a un sacerdote y hay cuatro heridos

Un hombre de 31 años ingresó armado con un cuchillo a un complejo religioso y atacó a cinco personas. Fue detenido poco después y la Justicia investiga cuál fue el motivo de la agresión.

Hoy 21:36

Un violento ataque conmocionó este jueves a Polonia, luego de que un hombre ingresara con un cuchillo a un complejo religioso de la ciudad de Jaroslaw y atacara a cinco personas. Un sacerdote murió y otras cuatro víctimas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

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El episodio ocurrió en el complejo de la abadía benedictina de Jaroslaw, ubicado en el sudeste del país, a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Según la reconstrucción preliminar, la Policía recibió una alerta cerca de las 9.30. El agresor habría comenzado el ataque en una cafetería situada dentro del predio, donde hirió a un sacerdote, y posteriormente avanzó hacia la iglesia, en momentos en que varias personas esperaban el comienzo de una misa prevista para las 10.

En total, cuatro hombres y una mujer fueron apuñalados. Entre las víctimas se encontraban tres sacerdotes, quienes fueron trasladados junto al resto de los heridos a diferentes centros de salud.

Uno de los religiosos murió posteriormente como consecuencia de las lesiones. Medios locales lo identificaron como Stanisław Zbojnowicz. Además, las autoridades informaron que dos de los heridos permanecían en grave estado, mientras que otro sacerdote recibió el alta médica.

El sospechoso fue detenido

El presunto atacante es un ciudadano ucraniano de 31 años, quien fue reducido y detenido por efectivos policiales poco después del episodio.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre había ingresado a Polonia desde Alemania durante la misma jornada y se dirigía hacia la frontera ucraniana. Los investigadores sospechan que tomó de una cocina del complejo religioso el cuchillo utilizado durante el ataque.

Hasta el momento, no se estableció cuál habría sido el motivo de la agresión. Policías y fiscales trabajaron durante varias horas en el lugar, tomaron declaración a testigos y avanzaron con la reconstrucción de los movimientos del detenido.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el episodio como un “crimen horrible” y sostuvo que el responsable deberá responder ante la Justicia.

El complejo donde ocurrió el ataque pertenece a las Hermanas Benedictinas y data del siglo XVII. Tras el hecho, policías, bomberos y servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona.