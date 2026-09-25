Operativo de Gendarmería termina con tres detenidos por tráfico de cocaína

Gendarmería Nacional llevó a cabo múltiples allanamientos en Tucumán, resultando en la detención de tres individuos y la incautación de seis aeronaves en un caso de tráfico de cocaína vinculado a un cargamento de más de 470 kilos de clorhidrato de cocaína.

Hoy 01:11

Gendarmería Nacional ha realizado una serie de allanamientos en Tucumán que han culminado con la detención de tres hombres implicados en una operación de tráfico de cocaína. Este operativo se llevó a cabo en las localidades de Famaillá, Estación Aráoz, Tafí del Valle y Aguilares, donde se logró incautar seis aeronaves, junto a otros bienes vinculados al narcotráfico.

La investigación se origina en un cargamento de 470 kilos de clorhidrato de cocaína interceptado el pasado 4 de junio en la Ruta Nacional 157, cuando agentes de la Sección “Monteros” detuvieron a un conductor que transportaba un total de 449 paquetes de droga. Este hallazgo inicial permitió a las fuerzas de seguridad avanzar en su investigación y efectuar múltiples arrestos.

Durante el operativo coordinado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, en conjunto con el Escuadrón 71 “Aguilares”, se ejecutaron las órdenes de allanamiento dictadas por el Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán. Las acciones se llevaron a cabo en la madrugada, destacando la eficacia de la colaboración entre diferentes dependencias de Gendarmería Nacional.

Además de las aeronaves secuestradas, las fuerzas de seguridad también confiscaban una flota de cuatriciclos y motocicletas, junto con equipamiento de aeronavegación satelital y dispositivos de comunicación. Estos elementos son cruciales para reconstruir las rutas aéreas utilizadas por la organización delictiva.

El balance total de los allanamientos incluyó la incautación de sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en divisas estadounidenses, así como dispositivos telefónicos y abundante documentación comercial que ahora forma parte de las pericias contables. Esto refuerza la magnitud de la operación y su impacto en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Con la detención de estos tres nuevos individuos, la lista de imputados con prisión preventiva se eleva a un total de nueve personas. Estas acciones son parte de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para desmantelar las redes de tráfico de drogas que operan en el país y garantizar la seguridad de la población.

La Gendarmería Nacional continúa trabajando arduamente en el combate al narcotráfico, implementando estrategias que permitan desarticular las estructuras logísticas detrás de estos delitos. La colaboración interinstitucional y el uso de técnicas de inteligencia son fundamentales en esta lucha constante.