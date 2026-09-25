Prisión preventiva para acusados de homicidio en Salta

Dos jóvenes han sido detenidos y acusados de homicidio tras la muerte de su padrastro en Salta durante una reunión social en honor a la Virgen de Urkupiña.

Hoy 01:14

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Salta, el juez del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, ha dictado la prisión preventiva para dos jóvenes, de 19 y 22 años, acusados de homicidio simple tras el asesinato de su padrastro, quien contaba con apenas 30 años. Esta decisión fue tomada a solicitud de la fiscalía que interviene en el caso y se enmarca dentro de los plazos legales establecidos.

Los incidentes se produjeron en la madrugada del pasado domingo, durante una reunión social celebrada en honor a la Virgen de Urkupiña. En este contexto, se encontraban presentes tanto los agresores como la víctima y su madre, lo que añade un elemento complejo a la situación, considerando el vínculo familiar entre ellos. La víctima era la nueva pareja de la madre de los imputados.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, fue el encargado de representar al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formalización de la investigación. En esta instancia, los jóvenes fueron identificados como coautores del delito de homicidio simple, lo que implica una posible pena considerable si son hallados culpables.

Durante la audiencia, el juez Diego Rodríguez Pipino controló la legalidad del procedimiento, y tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, dictó la prisión preventiva para ambos acusados. Según los informes preliminares, la víctima fue atacada en los baños del lugar de la celebración, lo que fue corroborado por testigos que identificaron a los hermanos como los autores del crimen.

En el desarrollo de la audiencia, ambos jóvenes contaron con la asistencia de una defensa oficial. La mujer imputada ofreció su versión de los hechos, aunque los detalles de su declaración no han sido divulgados por el momento. La investigación continúa, y se espera que surjan más pruebas que esclarezcan las circunstancias exactas del homicidio.

El trágico suceso se produjo el domingo 20 de septiembre en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad de Salta. Durante la festividad, el hombre fue herido con un arma blanca en varias partes del cuerpo, lo que le causó la muerte. La fiscalía ha indicado que aún se están investigando las circunstancias que rodearon la agresión, que ocurrió al final de la reunión social.