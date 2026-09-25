Caso del niño termeño: un informe del Hospital Garrahan habría descartado abuso sexual

La abogada de la madre aseguró que los estudios realizados al niño de 8 años “dieron negativos”. El informe ya estaría en poder de la Justicia y podría derivar en nuevos estudios y un replanteo de la situación de los cuatro detenidos.

Hoy 06:55

Un informe elaborado por profesionales del Hospital Garrahan, donde permanece internado un niño de 8 años de Las Termas de Río Hondo, habría descartado la existencia de abuso sexual, según confirmó la abogada de su madre.

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La información fue dada a conocer por Nataly Montero, defensora de la progenitora del menor, quien señaló que los estudios realizados durante la internación en Buenos Aires “dieron negativos”.

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El niño permanece internado en el hospital porteño desde el 23 de julio, mientras la Justicia santiagueña lleva adelante una investigación que derivó en la detención de cuatro personas: el anfitrión de una fiesta y familiares del menor.

Según trascendió, el informe médico ya se encuentra en poder de la Justicia de Las Termas, que analiza la investigación a partir de dos líneas planteadas en el expediente: un presunto episodio ocurrido durante una fiesta de cumpleaños y otro vinculado con supuestos rituales umbanda.

El relato del menor fue incorporado a la causa a través de una Cámara Gesell realizada el 10 de septiembre.

Qué podría pasar ahora

Centro Judicial Termas

En ese contexto, las defensas de los detenidos podrían solicitar nuevas audiencias y plantear pedidos de excarcelación si se confirma oficialmente que los estudios realizados en Buenos Aires no encontraron evidencias compatibles con un ataque sexual.

Las cuatro personas permanecen detenidas desde el 15 de septiembre y hacia fines de este mes están previstas las audiencias vinculadas con la prórroga de las detenciones.

Por ese motivo, el contenido del informe del Garrahan podría convertirse en un elemento central para la estrategia de las partes durante los próximos días.

La posibilidad de nuevos estudios

Ante el nuevo escenario, trascendió que la Justicia santiagueña podría solicitar estudios complementarios, esta vez a cargo de profesionales forenses del Poder Judicial de Santiago del Estero.

Las defensas, sin embargo, anticiparon que analizarán cualquier medida teniendo en cuenta la necesidad de evitar una revictimización del menor.

Los abogados esperan acceder a copias del informe elaborado en Buenos Aires para estudiar en detalle sus conclusiones y definir los próximos pasos dentro de la causa.

Otro de los interrogantes que quedó abierto es el futuro de la guarda provisoria del niño, actualmente a cargo de su abuela paterna. La situación deberá ser evaluada a partir de los nuevos elementos incorporados al expediente.