Estrategias efectivas para desinfectar y desodorizar la heladera

Limpiar la heladera es una tarea esencial en cualquier hogar argentino, y se recomienda realizarla al menos una vez al mes para prevenir olores desagradables. En 2022, estudios mostraron que el 70% de los hogares tienen problemas con malos olores en sus refrigeradores.

Hoy 06:12

La limpieza de la heladera es una tarea vital en el mantenimiento del hogar, ya que una heladera sucia puede generar malos olores que afectan la calidad de los alimentos. Además, es importante tener en cuenta que los residuos de comida pueden ser un foco de bacterias y gérmenes, lo que representa un riesgo para la salud.

Una buena práctica es retirar todos los alimentos antes de comenzar la limpieza. Esto permite no solo limpiar adecuadamente, sino también revisar la fecha de caducidad de los productos. Se recomienda hacer esto al menos una vez al mes, para mantener un ambiente fresco y saludable.

Para limpiar la heladera, es efectivo utilizar una mezcla de agua caliente y bicarbonato de sodio. Esta combinación es capaz de eliminar los olores y desinfectar las superficies sin dejar residuos químicos. Simplemente mezcla una cucharada de bicarbonato en un litro de agua caliente y utiliza un paño para limpiar las paredes y los estantes.

Es fundamental prestar atención a las gomas de las puertas, ya que suelen acumular suciedad y moho. Para limpiarlas, puedes usar la misma mezcla de bicarbonato y agua, asegurándote de secar bien después para evitar la acumulación de humedad.

Otro truco interesante es colocar un recipiente con carbón activado en la heladera. Este material es conocido por su capacidad de absorber olores, ayudando a mantener un ambiente fresco dentro del electrodoméstico. Además, es una opción natural y económica.

Finalmente, asegúrate de que la heladera esté a la temperatura adecuada, entre 0 y 4 grados Celsius. Esto no solo preserva la frescura de los alimentos, sino que también ayuda a prevenir la proliferación de bacterias que pueden causar olores desagradables.