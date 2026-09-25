Scaloni ya eligió al próximo capitán de la Selección Argentina tras la despedida de Messi

El entrenador de la Albiceleste confirmó quién llevará la cinta cuando Lionel Messi dispute su último partido con la Selección, el próximo 6 de octubre ante Benín.

Hoy 06:14

Mientras la Selección Argentina se prepara para la despedida de Lionel Messi, Lionel Scaloni ya definió quién será el encargado de asumir el liderazgo dentro del campo cuando el capitán histórico deje la cinta.

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El entrenador confirmó durante una conferencia de prensa en el predio de la AFA que Cristian Romero será el nuevo capitán de la Albiceleste después del partido ante Benín, previsto para el próximo 6 de octubre en el Monumental.

“El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi)”, explicó Scaloni.

El entrenador también mencionó a otros futbolistas que podrían llevar la cinta, entre ellos Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, aunque dejó en claro que su elección es el defensor.

“Está Emiliano, que también puede llevar la cinta. Rodrigo, que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro la puede llevar. Cuti es el indicado”, afirmó.

El defensor ya sabe lo que es ser capitán

Romero, de 28 años, ya tuvo la responsabilidad de llevar la cinta de la Selección en tres encuentros.

Su primera experiencia como capitán se produjo en 2025, en el triunfo 1-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Luego volvió a utilizarla en un amistoso ante Venezuela, en octubre de ese mismo año.

La tercera oportunidad fue en la victoria 2-1 ante Mauritania, en la previa del Mundial 2026.

Ahora, tras la despedida de Messi, el defensor tendrá un nuevo rol dentro de un equipo que comienza a transitar una etapa de renovación.

De todos modos, Scaloni aclaró que la continuidad del propio entrenador en la Selección durante 2027 todavía debe definirse, por lo que esta decisión podría modificarse en el futuro.

Por lo pronto, Romero aparece como el elegido por Scaloni para asumir la capitanía después del último partido de Messi con la camiseta argentina.