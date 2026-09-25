El papa León XIV llegó a Francia para una visita histórica de cuatro días

El Sumo Pontífice inició una visita que incluye París, Lourdes y Metz. Se espera un millón de personas en la capital y un fuerte operativo de seguridad.

Hoy 07:59

El papa León XIV aterrizó este viernes en Francia para una visita de cuatro días que promete marcar agenda.

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Apenas su avión tocó tierra en las afueras de París, las campanas de las iglesias de todo el país comenzaron a sonar, dando inicio a una gira que lo llevará por la capital, Lourdes y Metz.

El pontífice de 71 años fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte. Se trata de la primera visita de un jefe del Vaticano a París desde la llegada de Benedicto XVI en 2008.

La visita se produce casi tres años después de que el papa Francisco acudiera a Marsella para participar en unas jornadas sobre el Mediterráneo. “Voy a Marsella, no a Francia”, dijo entonces el papa argentino.

Un recorrido histórico y un mensaje para los jóvenes

Las primeras palabras de León XIV en suelo francés están previstas en el Palacio del Elíseo y en la sede de la Unesco, donde la inteligencia artificial será uno de los temas centrales.

Macron, por su parte, planeó obsequiarle una reproducción de los nuevos vitrales de Notre-Dame y un “fragmento de ADN sintético” sobre el que se colocó “un ejemplar único” del Evangelio.

Luego, el papa recorrerá 2,5 kilómetros en papamóvil por el centro de París hasta llegar a Notre-Dame, en medio de un clima festivo y veraniego.

La jornada cerrará con una vigilia multitudinaria en el Estadio de Francia, donde se esperan 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años para compartir canciones y charlas con el pontífice. Según la diocesis e París, los lugares se agotaron “en una hora”.

En su primer acto del sábado, el Santo Padre abordará la parte más social de su viaje con la visita a un centro de acompañamiento a refugiados y migrantes de París.

Luego, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Concordia, para la que se inscribieron más de 600.000 fieles que coparán los Campos Elíseos y varias avenidas aledañas.

Seguridad, multitudes y una agenda cargada de temas sensibles

La visita del líder espiritual de 1400 millones de católicos movilizó un operativo de 15.000 policías y gendarmes y demandó una inversión de 27 millones de euros. Además, se acreditaron 2500 periodistas y se sumaron 17.000 voluntarios para asistir a los fieles.

Durante su estadía, León XIV abordará cuestiones clave como la inteligencia artificial, la eutanasia y las agresiones sexuales en la Iglesia.

También se espera que hable sobre la acogida de migrantes y la paz en Europa, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y el avance de la extrema derecha en las encuestas.

Se espera que un millón de personas sigan al papa en París, donde la expectativa se refleja en carteles de bienvenida y una gran carpa para la misa del sábado en los Campos Elíseos.

Lourdes y Metz: encuentros con víctimas y un mensaje de paz

El sábado y domingo, León XIV viajará a Lourdes, donde se reunirá con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.

La gira concluirá el lunes en Metz, con un discurso enfocado en la paz y el futuro de la Unión Europea.