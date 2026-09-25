Luck Ra apuntó contra Tiago PZK y contó por qué se sintió traicionado tras su separación

El cantante cordobés habló con Coscu sobre su vínculo con Tiago PZK y aseguró que quedó dolido después de que trascendiera su relación con La Joaqui.

Hoy 08:18

Luck Ra rompió el silencio sobre las versiones que vinculan sentimentalmente a Tiago PZK y La Joaqui y reveló el malestar que mantiene con el cantante, a quien consideraba un amigo cercano. Durante una charla con el streamer Coscu, el cordobés explicó que se sintió especialmente expuesto después de su separación y cuestionó algunas de las actitudes que tuvo Tiago durante ese período.

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Según relató, después de terminar su relación solamente había hablado sobre lo ocurrido con dos personas: Lit y Tiago PZK. Sin embargo, mientras se encontraba en Nueva York, se encontró con que la noticia de la separación ya se había difundido públicamente.

“Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él. Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué”, contó Luck Ra.

El cantante sostuvo que, a partir de entonces, comenzaron a circular versiones que complicaron todavía más la situación y que incluso pusieron en duda la amistad que había mantenido con Tiago.

“Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso”, señaló entre risas. Y recordó algunas situaciones que, desde su perspectiva, demostraban que existía un vínculo cercano: “Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda”.

Luck Ra también explicó que no suele establecer una diferencia demasiado estricta entre una amistad y una relación profesional. “Si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, afirmó durante la conversación.

Uno de los puntos que más le dolieron fueron los mensajes que Tiago le enviaba después de su separación. Según recordó, el artista intentaba contenerlo y le transmitía afecto en un momento en el que atravesaba una situación personal complicada.

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató.

Con el paso del tiempo, esas palabras terminaron generándole mayor malestar. “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, reconoció.

El distanciamiento se profundizó después del cumpleaños de Tiago. Luck Ra contó que le llamó la atención no haber sido invitado, aunque igualmente decidió escribirle para saludarlo: “Amigo, feliz cumple, te quiero mucho”.

Después de ese episodio, aseguró que prácticamente no volvió a tener contacto con él.

La situación tomó otra dimensión a partir de las versiones sobre un posible romance entre Tiago PZK y La Joaqui, quien había formado parte del círculo cercano de Luck Ra. Para el cantante, el problema no está relacionado con una supuesta intención de controlar la vida sentimental de los demás, sino con lo que considera un código entre personas que compartieron una amistad.

Coscu planteó durante la charla que, más allá de que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones, resultaba llamativo que Tiago se involucrara con alguien que había sido presentada por Luck Ra.

“Hay mil chabones. ¿Te vas a meter con la persona que yo te presenté, que estaba conmigo?”, planteó el streamer.

Luck Ra, por su parte, aclaró que Tiago y La Joaqui ya se conocían previamente y aseguró que, más allá de su propio dolor, desea que su expareja pueda estar bien.

“Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que esperaba una actitud diferente de quien consideraba su amigo. “Yo siento que entre los hombres hay cierto código”, manifestó, para luego explicar que él tampoco habría iniciado una relación con una persona cercana a una expareja o a un amigo en una situación similar.

Durante la entrevista, Luck Ra también aprovechó para desmentir versiones sobre una supuesta fiesta con mujeres en Ibiza después de su separación. El artista negó que hubiera contratado mujeres y calificó esas versiones como falsas.

“No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró.

Según contó, esos rumores se sumaron a otras versiones que circularon sobre su vida privada y que, en su opinión, terminaron afectándolo todavía más.

La conversación también derivó hacia su situación sentimental después de la ruptura. Ante la pregunta de Coscu sobre si había recibido mensajes de otras mujeres, Luck Ra respondió que no.

Incluso aseguró que los rumores sobre una supuesta nueva pareja le generaron más dificultades para acercarse a otras personas.

“Tengo una bronca, porque encima me inventan otra novia y eso me saca más las chances de que alguien me hable”, dijo.

Finalmente, entre humor y sinceridad, reconoció que tampoco se siente preparado para dar el primer paso: “Yo no le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo”.