Añatuya se prepara para un fin de semana caluroso: temperaturas extremas a la vista para hoy Viernes 25 de septiembre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un clima variable en los próximos días, con temperaturas que alcanzarán niveles muy altos. Se prevén días soleados y calurosos en la región.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy presenta una condición cubierta con una temperatura actual de 22.1 °C, y los añatuyenses ya sienten un leve descenso en la sensación térmica, que se ubica en 19.9 °C. La humedad es del 52% y el viento sopla a 14.4 km/h desde el norte.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 38.1 °C, lo que podría generar una sensación de calor intenso en la tarde. Este incremento de temperatura es típico en esta época del año en la región.

Para mañana, el pronóstico indica un día soleado con mínimas de 22.7 °C y máximas que podrían llegar a los 39.1 °C. Los añatuyenses deberán tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.

El domingo también se prevé que continúen las condiciones soleadas, con una mínima de 22.5 °C y una máxima de 34.7 °C. Esto sugiere un leve descenso en las temperaturas en comparación con el sábado, pero aún se mantendrá el calor.

En resumen, el clima actual en Añatuya indica condiciones cubiertas con 22.1 °C. Para hoy, la temperatura máxima alcanzará los 38.1 °C, mientras que el pronóstico para mañana anticipa un día soleado con 39.1 °C como máxima. El domingo se espera otra jornada soleada con 34.7 °C de máxima.

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