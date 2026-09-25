¿Quieres moverte mejor, gastar menos, trabajar con más libertad y ahorrar energía? Conocé la propuesta de OZ

Movilidad eléctrica, herramientas inalámbricas EINHELL y soluciones de energía solar forman parte de una propuesta que reúne alternativas para el transporte cotidiano, el trabajo y el aprovechamiento de la energía.

Hoy 08:58

OZ Movilidad Urbana amplía su propuesta en Santiago del Estero con alternativas pensadas para quienes buscan nuevas formas de moverse, trabajar y aprovechar la energía, reuniendo en un mismo concepto movilidad eléctrica, herramientas inalámbricas y soluciones de energía solar.

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En materia de movilidad, OZ cuenta con motos, bicicletas eléctricas y asistidas, bicimotos, scooters y monopatines, con opciones destinadas a diferentes necesidades de la vida cotidiana.

Las alternativas están pensadas tanto para quienes necesitan un medio de transporte para trabajar o estudiar como para realizar compras, recorrer distancias cotidianas o simplemente disfrutar de la ciudad.

La propuesta de movilidad eléctrica apunta además a reducir gastos asociados al uso cotidiano de vehículos convencionales, principalmente al prescindir del combustible, y ofrece diferentes alternativas según el tipo de usuario y sus necesidades de traslado.

EINHELL: herramientas para trabajar con libertad

A la propuesta de movilidad se suma la línea de herramientas inalámbricas EINHELL, destinada a quienes buscan mayor practicidad y libertad de movimiento al momento de realizar diferentes trabajos.

La oferta incluye taladros, amoladoras, atornilladores y sierras, entre otras herramientas inalámbricas, que permiten trabajar sin depender de una conexión permanente mediante cables.

De esta manera, OZ incorpora un segundo eje a su propuesta: soluciones pensadas no solamente para el traslado, sino también para el trabajo y las tareas cotidianas.

Una nueva apuesta por la energía solar

Como tercer eje, OZ incorpora su Línea Energía Solar, con soluciones orientadas al aprovechamiento de una fuente de energía renovable tanto en ámbitos residenciales como comerciales y productivos.

La propuesta comprende termotanques solares y paneles solares, con alternativas destinadas a hogares, comercios, empresas e industrias.

Esta incorporación busca ofrecer opciones para quienes quieren aprovechar la energía del sol y avanzar hacia un consumo energético más eficiente, sumando una nueva alternativa dentro de la propuesta sustentable de la firma.

Así, los tres segmentos confluyen bajo una misma idea: movilidad, trabajo, energía y libertad.

Con su propuesta de OZ Movilidad Urbana, las herramientas inalámbricas EINHELL y la nueva Línea Energía Solar, la firma reúne distintas soluciones para quienes buscan alternativas para moverse, trabajar y optimizar el uso de la energía en Santiago del Estero.

OZ — Elegí cómo moverte.

EINHELL — Para los que hacen.

Energía Solar — Una energía para hoy y para el futuro.