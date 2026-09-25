EN VIVO | Colapinto afronta la clasificación del GP de Azerbaiyán con buenas expectativas

El piloto argentino terminó 10° en la última práctica y buscará meterse en la Q3 con Alpine.

Hoy 10:14

Franco Colapinto afronta este viernes la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, luego de cerrar la última práctica en el décimo puesto.

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El piloto argentino acumuló 20 vueltas y mostró un ritmo parejo con su Alpine en el exigente circuito urbano de Bakú, dejando buenas sensaciones de cara a la qualy.

La clasificación comenzará a las 9:00 de Argentina y definirá la grilla para la carrera, que se disputará este sábado desde las 8:00.