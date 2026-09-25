EN VIVO | Colapinto afronta la clasificación del GP de Azerbaiyán con buenas expectativas

El piloto argentino terminó 10° en la última práctica y buscará meterse en la Q3 con Alpine.
Franco Colapinto afronta este viernes la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, luego de cerrar la última práctica en el décimo puesto.
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El piloto argentino acumuló 20 vueltas y mostró un ritmo parejo con su Alpine en el exigente circuito urbano de Bakú, dejando buenas sensaciones de cara a la qualy.
La clasificación comenzará a las 9:00 de Argentina y definirá la grilla para la carrera, que se disputará este sábado desde las 8:00.