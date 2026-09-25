Lo llevaron a la fuerza para una evaluación mental, se escapó, robó un auto y dio inicio a una espectacular persecución

Poco después de llegar al hospital, el hombre abandonó las instalaciones. Ya en el estacionamiento, se acercó a una mujer que descendía de su vehículo y entró por la fuerza al automóvil.

Hoy 09:37

Un hombre identificado como Jordan Eugene Brown, de 35 años, fue detenido luego de que presuntamente robara un automóvil en el estacionamiento del Palmetto Hospital y protagonizara una persecución policial que terminó en un choque en el noroeste del condado de Miami-Dade, en Florida. El caso es investigado por la Policía de Hialeah, informó NBC6.

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Las autoridades señalaron al medio que Brown había sido trasladado horas antes al centro médico, ubicado en West 68th Street, por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade bajo una orden de la Ley Baker, el mecanismo estatal que permite una evaluación involuntaria de salud mental en determinadas circunstancias.

Poco después de llegar al hospital, el hombre abandonó las instalaciones. Los investigadores sostienen que, ya en el estacionamiento, se acercó a una mujer que descendía de su vehículo y entró por la fuerza al automóvil. A continuación, habría escapado en el coche y golpeado a otro vehículo durante la huida, de acuerdo con la reconstrucción difundida por la policía al canal local.

Brown habría escapado del hospital antes del robo del vehículo

La policía de Hialeah explicó que el incidente inicial ocurrió en el estacionamiento del Palmetto Hospital, mientras la mujer presuntamente afectada salía de su automóvil. Imágenes aéreas mostradas por NBC6 registraron a personal de emergencias que atendía a la conductora mientras una parte del área permanecía acordonada.

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Las autoridades no informaron de personas lesionadas como consecuencia del presunto robo ni del choque ocurrido en el estacionamiento. Tampoco difundieron detalles sobre el estado de la mujer después de la atención inicial.

La investigación por el robo de automóvil y la colisión con fuga permanece bajo jurisdicción de la Policía de Hialeah. Ese organismo aclaró que sus agentes no intervinieron en la persecución posterior, aunque sí quedaron a cargo de las pesquisas por los hechos ocurridos dentro de su área.

La Ley Baker permite que una persona sea llevada a un centro de salud para una evaluación cuando existen criterios legales vinculados a una posible crisis de salud mental. Las autoridades no precisaron las circunstancias que derivaron en el traslado de Brown al hospital ni divulgaron información médica sobre el detenido.

La persecución recorrió carreteras del noroeste de Miami-Dade

Luego de recibir el aviso, agentes policiales, efectivos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y patrulleros de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) siguieron a un Nissan Sentra negro por varias vías del noroeste de Miami-Dade, relató el medio.

Durante el operativo, los agentes intentaron detener el vehículo con maniobras PIT, una técnica policial diseñada para hacer que un automóvil pierda estabilidad a baja velocidad. Pese a los daños que sufrió el Sentra durante esos intentos, el conductor continuó su marcha y esquivó tanto a las patrullas como a otros automovilistas, indicó NBC6.

Nicole Rodriguez, una testigo consultada por el canal, aseguró que la conducción generó preocupación entre quienes presenciaron la secuencia. “Alguien podría haber resultado realmente herido; iba en sentido contrario, de frente al tránsito”, afirmó en declaraciones recogidas por la emisora.

Ashley Bueso también relató que había visto varios episodios de riesgo durante el seguimiento policial. “Es una locura, porque vi muchas cosas; lo perseguían, golpearon su auto y él siguió avanzando”, aseguró a NBC6.

Un patrullero de Florida detuvo el auto tras hacerlo girar

La persecución concluyó cuando un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida logró hacer que el Nissan girara y chocara. Brown fue arrestado en la intersección de Northwest 17th Avenue y 79th Street, informaron las autoridades.

Tras la detención, los funcionarios confirmaron que el conductor era la misma persona que, horas antes, había salido del Palmetto Hospital y era buscada por el presunto robo del automóvil. Las imágenes aéreas difundidas por el medio mostraron el cierre del operativo y la presencia de numerosos vehículos oficiales en la zona.

Por el momento, las autoridades no detallaron los cargos que podrían presentarse contra Brown ni informaron cuándo comparecería ante un tribunal. La Policía de Hialeah mantiene abierta la investigación sobre el presunto robo de automóvil y el choque con fuga registrados en el hospital.