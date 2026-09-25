Los Juríes avanza con una obra clave para mejorar el escurrimiento del agua

La Municipalidad ejecuta trabajos sobre la Ruta Provincial N° 7, en el acceso desde Añatuya, para colocar alcantarillas y garantizar el adecuado desagüe del agua proveniente de Lote 25.

Hoy 09:58

En el marco de las acciones de prevención hídrica, la Municipalidad de Los Juríes continúa con una obra destinada a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en sectores de la ciudad y áreas productivas.

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El intendente Javier Carbajal recorrió los trabajos que se realizan sobre la Ruta Provincial N° 7, en el acceso a Los Juríes desde la ciudad de Añatuya, donde se llevó adelante una apertura de la calzada para avanzar con la colocación de alcantarillas.

La intervención permitirá dar continuidad al escurrimiento del agua proveniente de Lote 25, que actualmente atraviesa el canal construido en el sector. Con la incorporación de las nuevas estructuras, se busca garantizar que el caudal pueda continuar su recorrido de manera adecuada.

Desde el Municipio señalaron que se trata de una obra de importante magnitud y de características poco habituales para la zona, debido a la intervención necesaria sobre una de las principales vías de acceso a la ciudad.

El objetivo central es evitar que el importante caudal de agua avance hacia el interior de Los Juríes, fortaleciendo de esta manera el sistema de drenaje y reduciendo posibles inconvenientes para los vecinos ante períodos de lluvias intensas.

Los trabajos forman parte de una planificación integral de infraestructura hídrica impulsada por la gestión municipal, con especial atención en la prevención y en la necesidad de anticiparse a situaciones que puedan afectar tanto a la población como a las zonas productivas.

De esta manera, la obra sobre la Ruta Provincial N° 7 se incorpora a las acciones destinadas a mejorar el manejo del agua y fortalecer las condiciones de seguridad hídrica de Los Juríes.