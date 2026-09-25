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Cuando no te va a tocar: recolector de basura se salvó por milímetros de ser aplastado por un auto

Impresionante video. Un choque entre dos autos, mandó a uno de ellos sobre la acera, lugar donde se encontraba una persona, que por poco eludió el impacto.

Hoy 10:08

Un recolector de basura se salvó de milagro este jueves por la mañana luego de quedar en medio de un violento choque en San Francisco Solano.

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El trabajador realizaba su tarea sobre la avenida San Martín, entre las calles 886 y 887, cuando un vehículo terminó desviándose hacia el lugar donde estaba trabajando.

El episodio ocurrió cerca de las 6 horas. Según se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, un auto intentó realizar una maniobra para girar y fue impactado por una camioneta utilitaria que circulaba por la avenida.

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Como consecuencia del choque, el auto perdió el control y salió despedido hacia el sector donde se encontraba el recolector, que estaba junto al canasto de residuos.

Al advertir que el vehículo se dirigía directamente hacia él, el trabajador reaccionó en una fracción de segundo y logró apartarse. El auto llegó a rozar la zona donde estaba trabajando, pero el hombre consiguió evitar el impacto.

El trabajador resultó ileso y pudo alejarse del lugar justo a tiempo.

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