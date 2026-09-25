Se reveló la camiseta que usará Messi en su despedida con la Selección Argentina

El astro rosarino tendrá su último partido con la Albiceleste el próximo 6 de octubre ante Benín, en el Monumental. El modelo especial ya fue presentado y tiene varios detalles distintivos.

Hoy 10:01

A pocos días de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, se conoció finalmente cómo será la camiseta especial que utilizará el capitán en su último partido con la Albiceleste.

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Messi enfrentará a Benín el próximo 6 de octubre, en el estadio Monumental, y utilizará un modelo diseñado especialmente para la ocasión. El futbolista ya había mostrado en los últimos días parte de la camiseta, aunque durante la madrugada de este viernes se conoció el diseño completo.

La indumentaria presenta una sombra de un sol de gran tamaño en la parte delantera y cuenta únicamente con tres franjas verticales: dos celestes y una blanca.

Otro de los detalles que más llama la atención es que el lugar habitual del logo de Adidas, marca que viste a la Selección argentina, será ocupado por el logo personal de Messi.

El último partido de Messi con la Selección

Messi solamente participará del último de los tres amistosos que disputará Argentina durante esta fecha FIFA. El encuentro ante Benín será el 6 de octubre en el Monumental y marcará su despedida del seleccionado.

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Antes, la Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y posteriormente jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental.

El astro rosarino anunció su retiro de la Selección argentina mediante una emotiva carta publicada el 31 de agosto, poco después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó 1-0 ante España.

Durante aquella Copa del Mundo, Messi tuvo una destacada actuación y terminó con ocho goles y cuatro asistencias, además de quedar entre los nominados al Balón de Oro.

Según lo previsto, el capitán se incorporaría a los entrenamientos de la Selección argentina recién durante los primeros días de octubre, para comenzar a preparar su último encuentro con la camiseta albiceleste.