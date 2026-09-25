Casi el 45% de los menores de 14 años es pobre: son 4,2 millones en Argentina

El dato surge del INDEC y corresponde al primer semestre de 2026. La cifra representa unos 500.000 niños más en situación de pobreza respecto del segundo semestre de 2025, mientras aumentó la distancia entre los ingresos de esos hogares y la línea de pobreza.

Hoy 10:31

Pese a la vigencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el 44,5% de los menores de 14 años vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, según los datos del INDEC correspondientes al primer semestre de este año. Son 4,2 millones, casi 500.000 más que en el segundo semestre de 2025.

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Este salto se dio a raíz de que los ingresos de las personas, en promedio, subieron el 11% en el semestre, mientras que la canasta básica total de pobreza creció un 19,6%.

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El Informe del INDEC especifica que “en el caso de los hogares pobres, la distancia entre sus ingresos y el valor de la línea de pobreza fue de $517.640, lo que implica una brecha de 35,9%”. Es que el valor de la canasta familiar de pobreza fue de $1.440.395, mientras los ingresos de los hogares pobres promediaron los $922.755.

En tanto, en promedio, la distancia entre los ingresos y el valor de la línea de indigencia de los hogares fue de $226.655. Esto implica que sus ingresos en promedio se encuentran 33,9% por debajo de la Línea de Indigencia, dice el Informe del INDEC.

En el proyecto de Presupuesto 2027 se propone eliminar el incremento por inflación para la AUH, que actúa como un piso de ajuste automático, abriendo la posibilidad de aumentos menores. En septiembre, el valor de la AUH es de $154.031.

A su vez, entre los mayores de 65 años, en proporción la pobreza pegó un salto mayor: subió del 9,7% al 14,8%. Son 5,1 puntos porcentuales más, que suman unos 300.000 que caen bajo la línea de pobreza. Ese aumento se vincula a la caída de los ingresos de las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos, por el congelamiento del bono de hasta $70.000.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años fue del 36,9% y de 30 a 64 años del 28,8%.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA dice que si se descuenta del ingreso de los hogares la AUH, otros programas de transferencias y pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplica.

Además señala que el 32,3% de pobreza del semestre se descompone en un 30% en el primer trimestre y 34,6% en el segundo, lo que marca una tendencia ascendente en la primera mitad del año.

Otros datos del informe marcan que en el conurbano bonaerense los pobres sumaron 4.888.000, el 36,9% de la población, 4,6 puntos por encima del 32,3% a nivel país. Y una tercera parte del total de pobres a nivel nacional.

La pobreza también pegó un fuerte salto en la Ciudad de Buenos Aires, del 9,6% al 11,1%. Son 334.000 pobres versus 288.000, apenas 6 meses antes.

Por regiones, sobresale Concordia con el 56,2% de pobres, Gran Resistencia, con el 48,6% y Corrientes con el 41%.

Con menores índices figuran Neuquén-Plottier con el 19,6%, Mar del Plata con el 20,3 y CABA con el 11,1%.