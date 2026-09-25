Casinos del Sol trae otro sábado con Cena Show llena de música, sabores y promociones especiales

La nueva sede de Casinos del Sol tendrá otra noche con música en vivo, la propuesta gastronómica de restobar La Ley, 2x1 en tragos y vouchers de regalo para disfrutar de una noche diferente.

Hoy 11:04

Este sábado, Casinos del Sol invita a vivir una noche especial con una nueva edición de su Cena Show, que tendrá como protagonista a Jorge Domergue con un show en vivo.

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La propuesta se desarrollará en la nueva sede ubicada en avenida Belgrano Sur 3511, esquina Solís, donde los asistentes podrán disfrutar de una combinación de música, gastronomía y entretenimiento.

Durante la jornada estará disponible la propuesta del restobar La Ley, que ofrecerá su reconocida carta gastronómica y una variada selección de cócteles para acompañar la velada.

Además, quienes participen de la Cena Show podrán acceder a promociones especiales, entre ellas 2x1 en tragos y vouchers de regalo para probar suerte en el casino.

Cena Show en el Casino del Sol

La sede de Casinos del Sol cuenta con una propuesta renovada de entretenimiento, con máquinas de última generación y juegos innovadores.

Entre las opciones disponibles se encuentran títulos exclusivos como Miners Dreams, Rising Rockets y Hard Hat, con pozos superiores a los $3 millones.

También se destaca la incorporación de una ruleta electrónica con pozo acumulado, una alternativa que permite disfrutar una experiencia diferente dentro de la sala.

Los horarios de atención son de domingo a jueves de 9.30 a 4 horas, mientras que viernes y sábados permanece abierto de 9.30 a 5 horas.

Para reservas de la Cena Show se encuentran disponibles los teléfonos 385 5847680 y 385 4966769.