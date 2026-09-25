Abel Pintos le cantará al papa León XIV durante su visita a la Argentina

El cantante argentino recibió una invitación formal del Vaticano para participar del encuentro que el pontífice tendrá en el Cottolengo Don Orione el lunes 9 de noviembre. La presentación está prevista para las 9:15.

Hoy 11:16

Abel Pintos será uno de los artistas que participarán de la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina. El cantante recibió en las últimas horas una invitación formal desde el Vaticano para cantarle al pontífice en el Cottolengo Don Orione.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la agenda difundida días atrás, el encuentro está previsto para el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15, en el marco de las actividades que León XIV desarrollará durante su visita al país.

La participación de Pintos comenzó a tomar forma luego de que se confirmara oficialmente la visita del sumo pontífice. En las últimas horas, el artista fue convocado formalmente por el Vaticano y ahora su equipo mantiene reuniones con los organizadores para definir los detalles de la presentación.

Desde la confirmación del viaje papal, distintos nombres de la música argentina comenzaron a sonar como posibles protagonistas de los momentos artísticos que acompañarán las actividades de León XIV en los diferentes puntos de encuentro con los fieles.

En el caso de Abel Pintos, su presentación en el Cottolengo Don Orione ya cuenta con una invitación formal, aunque en los próximos días podrían conocerse más detalles sobre el repertorio y la modalidad de su participación.

La presencia del cantante sumará así un momento musical a una de las actividades previstas durante la visita del Papa a la Argentina, en un encuentro que tendrá como escenario a una institución vinculada históricamente con la atención y asistencia de personas con discapacidad.