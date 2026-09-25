Frías cerró sus 152 años con una multitud en la Plaza 9 de Julio

Más de 20.000 personas participaron de la celebración de cierre del aniversario de la ciudad, con música, espectáculos y una Plaza 9 de Julio completamente colmada.

Hoy 10:51

La ciudad de Frías cerró los festejos por su 152° aniversario con una multitudinaria celebración en la Plaza 9 de Julio, donde más de 20.000 personas se reunieron para disfrutar de una noche cargada de música y entretenimiento.

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La jornada contó con la presentación de Nayme Suyai y tuvo como gran cierre la actuación de Desakta2, que hizo bailar y cantar a una multitud durante una noche que convirtió al principal espacio público de la ciudad en el escenario de una verdadera fiesta popular.

La convocatoria reunió a familias, jóvenes, vecinos y visitantes de distintos puntos de la región, que se acercaron para compartir la celebración por un nuevo aniversario de Frías.

Con la plaza completamente colmada y una propuesta artística que se extendió durante la noche, la ciudad despidió sus 152 años con una multitudinaria celebración, en un cierre que quedará entre los momentos destacados de los festejos aniversario.

La celebración permitió ponerle el broche final a una serie de actividades por el aniversario de la ciudad, con música, alegría y una gran participación de la comunidad en una noche que los frienses recordarán por la masiva convocatoria.