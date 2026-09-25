VIDEO | El incidente de Colapinto en la Q3 que condicionó su último intento en Bakú

El piloto argentino llegó por cuarta vez en la temporada a la última instancia de clasificación y terminó décimo. Un bloqueo de neumáticos en los minutos finales complicó su intento para mejorar la posición de largada.

Hoy 11:14

Franco Colapinto completó una buena clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán y consiguió meterse en la Q3 por cuarta vez en la temporada. Sin embargo, un incidente en los minutos finales condicionó su último intento de vuelta rápida y terminó décimo.

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El piloto de Alpine había logrado avanzar a la instancia definitiva después de una gran vuelta en la Q2. Colapinto llegaba ubicado en el 12° lugar antes de su último intento, pero consiguió mejorar su registro y saltó al décimo puesto para meterse entre los diez pilotos que disputarían la Q3.

Ya en la última parte de la clasificación, el argentino salió a buscar un tiempo que le permitiera avanzar posiciones y mejorar su lugar en la grilla.

Sin embargo, cuando quedaban poco más de dos minutos para el final de la Q3, Colapinto bloqueó los neumáticos en una de las curvas y se fue largo. La maniobra provocó un desgaste adicional en las gomas y terminó condicionando su último intento.

El argentino no contaba con tiempo suficiente para regresar a boxes, cambiar los neumáticos y volver a salir a pista. Por ese motivo, debió afrontar su última vuelta con las mismas gomas que habían sufrido el bloqueo.

Finalmente, Colapinto cerró la clasificación en el 10° puesto y largará desde esa posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este sábado.