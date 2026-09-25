VIDEO | El incidente de Colapinto en la Q3 que condicionó su último intento en Bakú

El piloto argentino llegó por cuarta vez en la temporada a la última instancia de clasificación y terminó décimo. Un bloqueo de neumáticos en los minutos finales complicó su intento para mejorar la posición de largada.
Franco Colapinto completó una buena clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán y consiguió meterse en la Q3 por cuarta vez en la temporada. Sin embargo, un incidente en los minutos finales condicionó su último intento de vuelta rápida y terminó décimo.
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El piloto de Alpine había logrado avanzar a la instancia definitiva después de una gran vuelta en la Q2. Colapinto llegaba ubicado en el 12° lugar antes de su último intento, pero consiguió mejorar su registro y saltó al décimo puesto para meterse entre los diez pilotos que disputarían la Q3.
Ya en la última parte de la clasificación, el argentino salió a buscar un tiempo que le permitiera avanzar posiciones y mejorar su lugar en la grilla.
Sin embargo, cuando quedaban poco más de dos minutos para el final de la Q3, Colapinto bloqueó los neumáticos en una de las curvas y se fue largo. La maniobra provocó un desgaste adicional en las gomas y terminó condicionando su último intento.
El argentino no contaba con tiempo suficiente para regresar a boxes, cambiar los neumáticos y volver a salir a pista. Por ese motivo, debió afrontar su última vuelta con las mismas gomas que habían sufrido el bloqueo.
Finalmente, Colapinto cerró la clasificación en el 10° puesto y largará desde esa posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este sábado.