Estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús participarán de la 16ª Feria del Libro

Alumnos de 1° y 2° año presentarán el Aula Taller “Mi tesoro interior”, una propuesta que busca promover habilidades para la vida, el cuidado emocional y la construcción de entornos saludables.

Hoy 10:58

Estudiantes del Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús participarán de la 16ª edición de la Feria del Libro con una propuesta pedagógica denominada “Mi tesoro interior”, que tendrá como modalidad un Aula Taller destinada a generar un espacio de reflexión y aprendizaje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa permitirá que los asistentes puedan experimentar, a través de situaciones de la vida cotidiana, la importancia de desarrollar habilidades para la vida y promover entornos saludables, mediante distintas actividades de sensibilización.

La propuesta estará a cargo de estudiantes de 1° y 2° año de la institución, quienes participarán acompañados por el licenciado Mariano Valentini y la licenciada Victoria Díaz.

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de generar este tipo de espacios, donde los jóvenes puedan asumir un rol protagónico como agentes de prevención y promoción de habilidades socioemocionales.

En este sentido, la propuesta apunta a trabajar herramientas vinculadas con la autogestión emocional y la empatía, a partir de experiencias cercanas a los estudiantes y situaciones que forman parte de la vida cotidiana.

Las autoridades del establecimiento, la rectora Prof. Daniela Yapur y la vicerrectora Prof. Silvina Corvalán Ullúa, celebraron la participación de la institución en esta nueva edición de la Feria del Libro y resaltaron el valor de impulsar propuestas que permitan a los jóvenes involucrarse activamente en la construcción de espacios de bienestar y convivencia saludable.

De esta manera, el Aula Taller “Mi tesoro interior” se presentará como una experiencia educativa en la que los estudiantes no solo serán participantes, sino también protagonistas de una propuesta orientada a sensibilizar, prevenir y fortalecer habilidades socioemocionales.