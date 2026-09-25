Bandera refuerza la seguridad y el orden vial con mejoras en semáforos y nuevas cámaras

El Municipio realizó tareas de mantenimiento en distintos semáforos de la ciudad y colocó dispositivos de videovigilancia en la Plazoleta Mama Antula, en el barrio San Francisco. Las acciones apuntan a mejorar la circulación y reforzar la prevención.

Hoy 10:00

El Municipio de Bandera llevó adelante un operativo que combinó trabajos de mantenimiento vial y nuevas medidas de prevención, con intervenciones destinadas a mejorar la circulación vehicular y fortalecer la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

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Personal del área de Electricidad municipal realizó tareas de mantenimiento y puesta a punto de los semáforos ubicados en diferentes esquinas estratégicas, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento en las arterias de mayor circulación.

Desde el Municipio señalaron que el mantenimiento del sistema lumínico resulta fundamental para ordenar el tránsito, reducir riesgos y mejorar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

En paralelo, se incorporaron nuevas cámaras de videovigilancia en la Plazoleta Mama Antula, ubicada en el barrio San Francisco. Los dispositivos buscan reforzar el monitoreo de este espacio público y contribuir a las tareas de prevención.

La instalación de las cámaras forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos que utilizan y transitan por la zona.

Desde la comuna destacaron que estas intervenciones se enmarcan en una agenda de modernización urbana y mantenimiento de la infraestructura, con medidas orientadas tanto al ordenamiento vial como al cuidado de los espacios públicos.

De esta manera, el Municipio continúa avanzando con trabajos en distintos puntos de Bandera, incorporando herramientas destinadas a mejorar la circulación, reforzar la prevención y acompañar el crecimiento de la ciudad.