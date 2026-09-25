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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2026 | 23º
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Independiente BBC afronta su primera prueba de pretemporada ante Salta Basket

El conjunto santiagueño se medirá con el elenco salteño esta noche desde las 21.30 en el Estadio Israel Parnás.

Hoy 09:31

Independiente BBC tendrá esta noche su primera prueba de pretemporada de cara a la temporada 2026/27. El conjunto santiagueño enfrentará a Salta Basket desde las 21.30, en el Estadio Israel Parnas.

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El amistoso será el primer partido del equipo en esta etapa de preparación y le permitirá al entrenador Javier Montenegro comenzar a trasladar al campo de juego los conceptos trabajados durante las primeras semanas de entrenamiento.

“Este amistoso nos va a permitir empezar a trasladar a la cancha todo lo que venimos trabajando durante estos días. Sabemos que estamos en una etapa de preparación y que todavía tenemos aspectos por ajustar, pero es una buena oportunidad para empezar a medirnos y seguir creciendo como equipo”, señaló Montenegro en la previa.

Desde la institución invitaron a socios, hinchas y aficionados al básquet a acompañar al equipo en este primer compromiso. La entrada tendrá un valor general de $5.000.

Independiente BBC se prepara así para una temporada importante en la segunda división del básquet nacional, con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la competencia.

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