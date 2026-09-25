Granados: “Menos mal que para las elecciones falta un año y no son este domingo”

Osvaldo Granados puso el foco en la pobreza, la inflación y la caída de la actividad económica, y planteó dudas sobre el rumbo para los próximos meses: “Sobran las incógnitas, las preguntas y no hay respuestas”.

Hoy 08:35

El licenciado Osvaldo Granados analizó en Debate Abierto, por Radio Panorama, el escenario económico argentino a partir de los datos sobre pobreza, inflación y actividad económica, y puso el foco en la incertidumbre de cara al próximo año electoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los disparadores de su análisis fue el dato de pobreza. “Si quedaban dudas de que cuando aumenta la inflación, aumenta la pobreza… este es un dato”, sostuvo Granados, quien remarcó que la relación entre ambas variables vuelve a ocupar un lugar central en la discusión económica.

En ese contexto, también introdujo el componente electoral y lanzó una de las frases más contundentes de su análisis: “Menos mal que para las elecciones falta un año y no son este domingo”.

Granados se refirió además al comportamiento de la actividad económica. “Otro dato negativo: la actividad económica cayó 2,9% y en esa línea se van la construcción, industria y comercio”, señaló.

También habló sobre las perspectivas de crecimiento para este año. “El pronóstico de crecimiento de 3,4% cuando arrancamos el año será de apenas 2% para todo el año”, afirmó.

“Acá necesitamos poner pausa”

Osvaldo Granados

Frente a este escenario, Granados resumió su mirada con una expresión: “Poné pausa”.

“‘Poné pausa’ es un buen título. Acá necesitamos eso, hay demasiados problemas cuando todavía falta un año. Demasiada incertidumbre electoral cuando falta un año: sube la pobreza, un sector de la economía no arranca y uno piensa ‘poné pausa’”, expresó.

Para el economista, el escenario todavía presenta numerosos interrogantes sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses. “Sobran las incógnitas, las preguntas y no hay respuestas”, manifestó.

En esa línea, planteó dudas respecto del rumbo que tomarán los distintos sectores y de la llegada de inversiones. “Nadie sabe hacia dónde vamos, qué sectores van hacia un lado o hacia el otro. ¿Se va a mantener? ¿Las inversiones van a llegar? Hasta aquí estoy bien, pero poné pausa”, resumió.

“Algo van a tener que hacer”

Consultado sobre el enfriamiento de la economía, Granados consideró que todavía no se encontró una respuesta que permita revertir la situación.

“Todavía es evidente que no le encontraron la vuelta. Algo van a tener que hacer”, afirmó.

Y profundizó: “Así dentro de un año no llegan, o llegan pero mal. Algún resorte van a tener que tocar, algún service tendrán que hacer”.

Finalmente, utilizó una comparación futbolística para describir la incertidumbre que, desde su perspectiva, atraviesa el escenario económico y político: “En un partido mata-mata no sabés quién gana”.